    首頁 > 生活

    防範房屋、土地被詐騙 「稅籍異動即時通」讓民眾更安心

    2025/10/22 17:05 記者葉永騫／屏東報導
    防範房屋、土地被詐騙，申請稅籍異動即時通讓民眾更安心。（記者葉永騫攝）

    為了防範不動產遭他人冒名移轉情形，屏東縣政府財稅局推廣「稅籍異動即時通」服務，透過資訊系統主動通知不動產所有權人，讓民眾在第一時間掌握名下土地或房屋的異動狀況，目前屏東縣已有6019件辦理完成，讓房地產交易不會被詐騙。

    財稅局長程俊表示，近年詐騙與冒名過戶案件層出不窮，因此縣府推動「稅籍異動即時通」系統，讓民眾不僅能掌握名下不動產異動狀況，更能在第一時間發現可疑情形、即刻處理，利用科技守護資產安全。

    程俊指出，只要民眾辦理土地移轉前，申報土地增值稅或房屋移轉前申報契稅之案件，AI系統將於案件收件時，依民眾事先申請的通知方式（例如簡訊或電子郵件），即時發送異動提醒，如果土地或屋主接獲通知，發現非本人申請，即立即向稅捐機關查詢，以確保自身權益不受侵害，這項服務可於全國各地稅捐機關申請（連江縣除外），只需申請一次，即可終身使用，日後不管是新購土地、建物，都可以享有即時通知功能，屏東縣已接到6019件民眾申辦這項服務，呼籲民眾盡快申請。

    另外財稅局已在運用人工智慧AI技術對違章欠稅車輛比對，系統可自動連線路邊停車格管理系統，每日即時比對車籍資料與欠稅紀錄，快速掌握違章及欠稅車輛情形，防堵逃漏稅並且應用於印花稅、土地增值稅與契稅查核。

    透過AI等系統篩選，讓效率更好。（屏東縣政府提供）

