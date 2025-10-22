馬太鞍便橋迅速搶通 季連成豎大拇指「堅固程度非大陸豆腐渣可比」！

馬太鞍溪便道經過公路局及包商徹夜趕工，早上已露出路面，工程人員進行最後整理。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪便橋本月10日通車，12天之後就碰到新的小堰塞湖潰決，便橋挺住了沒有被流走，公路局、承包商只花14小時就恢復通車！光復鄉中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成中午便橋恢復通車後前往視察，季連成說，便橋昨晚共承受兩波洪峰並淹沒路面，但重點是橋沒有被沖毀，這代表「堅固程度完全不是大陸的豆腐渣工程可比擬」，品質沒話說！

公路局花蓮工務段及施工包商連夜監測便橋狀況並進場施工，中午12點開放通車，季連成隨即到馬太鞍溪便道南出口視察，慰勉連夜趕工的公路局副局長林聰利、花蓮工務段長陳麗華及包商辛勞。他說，多虧公路局的努力，讓便橋能抵擋短時間內抵擋60萬噸水的衝擊力量，而且有兩道洪峰，第2道最猛還直接溢過便橋。



他認為，水流衝擊是正常的，但重點是橋沒有被沖毀，這代表橋梁的堅固程度完全不是大陸的豆腐渣工程，真做得不錯，沒話說，他只能說「敬佩」兩個字，給陪同的公路局副局長林聰利、花蓮工務段長陳麗華豎起大拇指。

季會勘通過便橋時還刻意放慢車速觀察，他說，從河道的位置跟路面位置的高差，顯然昨天大水帶來的淤土已經到達橋面，如果水再上來就會淹過去，已要求公路局盡快把阻塞涵管的淤土、垃圾、樹幹清除，他也馬上安排新的堆置場就在旁邊，可以馬上處理。

對於在花蓮長時間的救災任務達成，季連成說，很多工作不是只靠一個人，而是靠多數人的智慧，轉型後的重建會報有政委陳金德主持，行政院顧問李孟諺、東辦執行長洪宗楷為副執行秘書，下面還有9個小組匯聚各個部會菁英，認為「心放不下、工作要放下」，其他人接手都可以。

馬太鞍溪便道挺過新生堰塞湖潰決的衝擊，中斷14小時就通車。（記者花孟璟攝）

季連成（中）到馬太鞍溪便橋視察，慰勉工程人員辛勞，也感謝「陪他一起熬夜」的公路局副局長林聰利（左二）、公路局花蓮工務段長陳麗華（左一）。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪便道挺過新生堰塞湖潰決。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪便道涵管內卡了很多淤沙、樹枝，公路局表示會盡速清理。（記者花孟璟攝）

新生堰塞湖潰流後的馬太鞍溪及便道，河川水位上升不少，沒有堰塞湖擋住水流，水勢湍急。（記者花孟璟攝）

新生堰塞湖潰流後的馬太鞍溪及便道，河川水位上升不少，沒有堰塞湖擋住水流，水勢湍急。（記者花孟璟攝）

昨夜洪峰帶來的淤沙已經和便道一樣高，公路局立即以怪手挖深河道讓水流通過。（記者花孟璟攝）

