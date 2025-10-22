為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中購物節24日登場 加碼9國來回機票、外籍專屬1萬美元獎項

    2025/10/22 16:59 記者蘇金鳳／台中報導
    台中購物節24日登場。（記者蘇金鳳攝）

    台中購物節24日登場。（記者蘇金鳳攝）

    台中購物節邁入第7年，台中市長盧秀燕今天與法國、芬蘭、印尼、捷克及菲律賓等駐台代表或副代表、商圈市場夜市以及工商產業界一起宣布「2025台中購物節」24日正式起跑。盧秀燕宣布，除了維持抽現金、抽汽車、好宅的優惠外，也將加碼9國來回機票；同時為提升國際參與度，推出外籍人士專屬獎項1萬美元共3組。

    市府今天召開記者會，宣布「2025台中購物節」24日正式起跑，為期2個月，活動到耶誕節12月25日，盧秀燕、立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔、多位使節、市府各局處等到場。

    盧秀燕說，台中購物節代言人從謝金燕、林美秀到商圈夜市主委，從去年開始，改由大使代言，去年有3位，今年增加6位，分別是歐盟、法國、捷克、芬蘭、印尼及菲律賓，這些代言影片將由使節帶回國內，為台中購物節進行宣傳。

    市府表示，請民眾下載台中通，今年購物節除了延續天天抽3000、週週抽10萬、隔週抽汽車、月月百萬、壓軸抽好宅外，也將加碼9國來回機票。

    此外，今年全面升級國際化、擴大店家參與，祭出外籍人士專屬獎項、募集超過2萬家優惠店家，一年一度的「台中週年慶」估計可吸引本國在內逾50國人士參與。

    市府邀請多國大使共同宣布台中購物節起跑。（記者蘇金鳳攝）

    市府邀請多國大使共同宣布台中購物節起跑。（記者蘇金鳳攝）

