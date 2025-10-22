連日豪雨釀新北北海岸農損、災情 陳偉杰籲市府積極處理

副市長朱惕之說，新北有7成屬於山坡地，豪雨導致土壤含水量過高、凝聚力不足，各單位已針對各地災情積極搶修、排除。（記者黃子暘攝）

北部及東北部地區近日豪雨不斷，新北市淡水、三芝、石門等北海岸地區都有農損狀況，也有淡水區平頂路邊坡坍塌情況。市議員陳偉杰質詢表示，希望市府跨局處通盤檢討防災應變作為，並掌握北海岸地區災情、儘速派員處理，確保民眾安全。副市長朱惕之說，新北有7成屬於山坡地，豪雨導致土壤含水量過高、凝聚力不足，各單位已針對各地災情積極搶修、排除。

陳偉杰表示，針對連日雨勢，市府應該針對山區及沿海地區、高風險路段加強監測，並提前部署防災應變措施；針對北海岸農損狀況，農業局應清查並協助受災農民申報補助，市府也應主動整合各項資源，讓災後復原工作能夠盡快推動；在近年極端氣候影響下，降雨型態集中、強烈，地方的災防整備應及早因應，降低災害損失。

朱惕之、工務局長馮兆麟回應，新北市目前降雨最多的地區為汐止五指山及平溪山區，針對各地災害，市府各單位已經積極搶修；針對淡水坪頂路的坍塌，市府已清理路面，也將加強布設砂包防護，確認現場無立即性危險。

農業局長諶錫輝說，先前，新北部分地區受高溫缺水影響，現在需待天氣放晴才能進一步確認農作物實際受損狀況。

水利局長宋德仁、交通局長鍾鳴時表示，針對新北各主要溪流持續監測警戒水位，並會加強安全告知、防災宣導；已指示交通大隊強化路口管制與巡查工作，維護交通安全。

