桃園興建成功二橋一波三折 住戶不滿市府先斬後奏將陳情

桃園區巨蛋體育館前的五叉路口，是桃園、龜山的重要道路，塞車情形嚴重，市府擬興建成功二橋卻引起住戶反對。三民路、萬壽路。（記者謝武雄攝）

桃園區三民路、成功路、長壽路五叉路口是往來桃園、龜山要道，多年來交通尖峰時段塞車嚴重，為此市府計畫興建成功二橋解決塞車問題，施工期間可能受影響的包含桃園高中、三聖幼兒園及山知間社區，工務局於9月25日與社區召開說明會，現場罵聲連連，工務局允諾2週後再度召開說明會也跳票，直接宣布28日動工，引發社區跳腳，議員張碩芳明將率社區住戶到市府陳情。

張碩芳表示，為解決五叉路口塞車問題，市府一年半以前就開始研議新建成功二橋，當時山知間社區區分所有權人大會，她還請工務局派員到場解說，但何時施工，要封閉那些道路，工務局人員都說還早沒有定案，沒想到8月底就傳出市府要於10月28日動工，工務局9月25日召開說明會之後又沒有下文，還對外說，已經和住戶溝通好了，才引起地方反彈，將於明率社區住戶陳情。

工務局則回應，將於23日辦理地方說明會議，並針對前次會議民眾關心內容回應，另本案非偷偷動工，相關期程有提前週知並正式發放邀請卡。

另住戶質疑，市府未與受害的桃園高中、三聖幼兒園及山知間社區溝通，就於今年7月悄悄發包，對此工務局則表示，多次和桃園高中、三聖幼兒園辦理會勘，因應需求亦將包覆由隔音牆形式改為隧道式，避免噪音跟粉塵的危害，另去年3月參山知間社區社區區權會說明內容，9月25日說明會也再度說明施工細節，23日將再次辦理地方說明會，並製作交通動畫，讓民眾能更了解本案效益。

