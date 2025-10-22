營造黑琵友善棲地 台江國家公園友善魚塭6年大增逾300公頃

台江處頒發繡有「榮譽夥伴徽章」的黑琵襯衫給6位漁民，肯定其付出與貢獻。（圖由台江處提供）

台江國家公園為全球黑面琵鷺最重要的度冬棲地，為因應候鳥覓食需求及棲地環境改善，台江處自2019年起推動「生態友善棲地營造」保育策略，與養殖漁民締結夥伴關係，將私有魚塭打造兼具生產與生態價值的友善棲地，夥伴漁民從最初2020年的3人成長至今年的47人，魚塭申請面積也從10.8公頃增加到317.23公頃。

台江國家公園今天舉辦「2025年生態友善棲地營造成果發表會暨漁友攝影展」，現場邀集生態友善棲地營造合作夥伴漁民、生態保育團體及社區民眾等共同參與。活動由台江處代理處長賴建良與50位夥伴漁民共同簽署合作意向書，象徵地方共融齊力守護台江生態的保育承諾。

台江處表示，依據歷年黑面琵鷺全球同步普查資料可以發現，黑面琵鷺族群及來台度冬數量近年都呈現穩定增長趨勢，顯示台江整體棲地環境受到良好的保護。

今天發表會，台江處特別頒發繡有「榮譽夥伴徽章」的黑琵襯衫給予嚴文正、梁瑞芬、吳瑞昌、王啟森、邱創褘、楊典澔等6位漁民，肯定其長期在生態友善棲地營造上的付出與貢獻。活動現場也為第4屆漁友攝影展揭開序幕，由專家精選出夥伴漁民拍攝的鳥類生態攝影作品，即日起在遊客中心展出1個月。

台江處與夥伴漁民共同簽署合作意向書，象徵地方共融齊力守護台江生態的保育承諾。（圖由台江處提供）

