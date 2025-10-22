為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟 「養豬大縣」雲林啟動防疫5措施

    2025/10/22 16:47 記者李文德／雲林報導
    針對非洲豬瘟，雲林縣政府即刻啟動5大防疫措施。（記者李文德攝）

    針對非洲豬瘟，雲林縣政府即刻啟動5大防疫措施。（記者李文德攝）

    台中梧棲養豬場疑感染非洲豬瘟，引起全台養豬業者震驚，農業部祭出即日中午起禁運禁宰等6大措施，身為養豬大縣的雲林縣，縣府上午已成立預防小組，並召開會議。縣府表示，即刻啟動防疫5措施，也呼籲中央持續全面禁止廚餘進入養豬場，從根本杜絕疫情。

    全台養豬主要集中在中南部地區，根據農業部統計，雲林縣養殖155萬4282頭，佔全國29.23%，排行第一，可謂全養豬大縣。今早農業部召開記者會，指出台中梧棲養豬場疑感染非洲豬瘟，引起全台震驚。

    縣府農業處長魏勝德表示，上午縣府已成立預防小組，並邀集雲林縣動植物防疫所召開「雲林縣動植物重大疫病緊急應變會議」，更提出5大措施即刻啟動，盼防堵疫情。

    魏勝德指出，5大措施包括涵蓋提升高風險豬場、轄內化製廠、屠宰場及高風險區域消毒頻率；加強稽查養豬場與豬隻健康監測，請全體業者嚴格遵守生物安全規範，含嚴格門禁管制與車輛、人員消毒、加強場內清潔與自主健康觀察，一旦發現異常應主動通報，違者可罰5萬至100萬元，且不予補償。

    縣長張麗善表示，廚餘是非洲豬瘟主要風險來源，可能會混入來自國外的受污染肉品，2018年雲林率先宣布禁止廚餘養豬，積極推動廚餘回收，呼籲中央持續全面禁止廚餘進入養豬場，這才是杜絕疫情的最根本防線。

