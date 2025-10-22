國軍出動2架次C-130運輸機金門載客 旅客大讚民航局提前部署

交通部民航局成功協調國防部加派2架C-130運輸機運輸機支援金門機場載客。（記者吳正庭攝）

有鑑於數100名旅客滯留金門未歸，且下一波台灣光復節連假將至，交通部民航局今天成功協調國防部加派2架運輸機支援金門載客84人返回台北，提前疏運可能累積的人潮，旅客大讚民航局提前部署、積極面對。

金門因東北季風影響，19日下午起小三通連續停航數日，到21日下午復航，約2500名旅客入境，其中包括金門在地民眾、中轉旅客，旅客轉進機場，對台金空中航線造成壓力。

請繼續往下閱讀...

金門航空站統計，昨晚有128名旅客成功候補搭機，今天上午登記的候補人數，往台北163人、往台中35人、往高雄108人，金門航空站報請民航局加開航班，民航局協調國防部派軍機支援。

中午12點多，1架空軍C-130運輸機率先抵達尚義機場，下午1點左右又有1架軍機進場，陸軍金門防衛指揮部政戰主任王石朋少將也前往現場坐鎮，關切旅客排隊、登機等疏運狀況。旅客表示，海象不佳導致小三通航停，原訂返台機位被取消，又擔心連假將屆，後續訂不到機位，幸好國軍派軍機支援，才能順利搭機返台。

金門縣港務處宣布，由於金廈泉海域海象不佳，22日小三通確定全天停航；民眾也憂心，若小三通再因故停航，恐怕機場又將累積大批中轉返台的旅客，希望有關單位提早因應，不要因部分旅客在機場的負面情緒，影響外界對金門的觀感。

未買到台金民航機機位的旅客，前往金門軍機場辦理登機手續。（記者吳正庭攝）

國防部加派2架C-130運輸機運輸機支援金門機場載客。（記者吳正庭攝）

國軍加派2架運輸機支援金門共載客84人返回台北。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法