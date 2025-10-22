主打永續、音樂、美食 台南歸仁購物節11/2登場

歸仁購物節即將登場，今年以綠色生活為主題。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁區公所再度結合轄內商圈舉辦購物節活動，將於11月2日登場，以綠色生活為主題，除了健走、音樂、美食之外，還有脫口秀與歌唱比賽，促進地方經濟，也推廣永續理念。

「琴音愛歌Song購物節」將於歸仁文化中心登場，公所今天聯手地方各界熱鬧宣傳、造勢，規劃有綠色市集、環保闖關，以及親子手作體驗等，倡導永續相隨的新生活運動，為民眾打造寓教於樂，且幸福感滿溢的秋日盛會。

在經發局的支持下，今年的琴音愛歌Song購物節由歸仁街區繁榮發展協會與公所、農會等共同舉辦，一早在武當山上帝廟前以活力健走熱鬧開場，報名秒殺，未演先轟動，參加的大小朋友將成為推廣種子，號召全民攜手打造低碳的家園環境。

隨後移師歸仁文化中心，進行綠色生活幸福市集，邀集在地商圈、周邊店家展售優質好物，內容包含農特產、文創手作、低碳飲食、再生設計等，搭配環保主題的DIY與闖關遊戲，讓親子一起動手做、快樂學，體驗回收與減塑的重要性。

為加強地方產業的行銷力道，歸仁購物節也推出「歌王歌后尬歌趣」的節目助興，讓民眾有機會同台歡唱，邀請各界好聲音踴躍參與、盡情發揮，讓活力感染全場，營造熱鬧氛圍，刺激買氣。

現場還安排脫口秀，在幽默的互動中，融入環保與永續的議題，以最親切、貼近日常的方式，讓民眾更深入了解今年歸仁購物節的綠生活、愛地球、樂分享等活動主軸，進而身體力行。

今天的購物節宣傳中，也一併舉辦新歸仁之美攝影比賽的頒獎與開展儀式，區長朱雅宏感謝優選與佳作的得主們，用獨特的視野，拍出系列的精彩、動人畫面，「照片會說話」，可以成為觀光行銷的最佳代言，將地方特色大力推廣出去。

朱雅宏表示，隨著重大建設的推動，歸仁的成長有目共睹，尤其是沙崙智慧綠能科學城的開發，一日千里，未來願景可期，攝影展見證了地方的蛻變，但隨著社會演進，有些傳統人文產業可能逐漸消失，也正好透過鏡頭，留下歷史記錄。

歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆提到，今年得的購物節，從生活市集到音樂表演、從親子互動到環保教育，每個細節都凝聚居民的創意與熱情，希望藉此促機商機，活絡經濟，並展現綠能產業與商圈文化共融的新樣貌。

歸仁區農會總幹事翁淑雲、七甲五街花卉產銷班長黃毅斌，以及地方各界都到場力挺，協助推廣購物節活動，歡迎屆時各界共襄盛舉，感受最在地的真、善、美。

歸仁購物節即將登場，將展售地方特色產品，七甲五街花卉產銷班的仙人掌盆栽，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

「新歸仁之美」攝影比賽也進行頒獎。（記者吳俊鋒攝）

