    首頁 > 生活

    好市多地瓜好難吃？ 內行網友揭真相：冬天才好吃

    2025/10/22 16:41 即時新聞／綜合報導
    有人分享近日去好市多買的紅肉地瓜好難吃，網友解答冬天才是地瓜的季節；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    有人分享近日去好市多買的紅肉地瓜好難吃，網友解答冬天才是地瓜的季節；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    地瓜是澱粉類，有些人會選擇它來替代白米，當有飽足感的主食，不過有網友近日去美式賣場好市多（Costco）採買地瓜發現，以往隨便買一包每條都好吃，剛買的「紅肉地瓜」卻很難吃，PO上網後釣出內行網友解答「冬天才是地瓜的季節」。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，他以前買的地瓜肉比較黃，這次買的地瓜肉比較紅，不過難吃到他建議「這一批地瓜建議不要買」，留言區有網友理性分析，黃肉紅肉各有優點：黃肉比較甜可以烤比較乾，紅肉烤起來超香可是吃起來比較濕又不甜。

    網友表示，「不是地瓜的季節所以難吃」、「日照強，地瓜會不好吃（瓜農說的）」、「真的有夠難吃還一個臭味」、「紅肉地瓜我覺得比較適合煮地瓜飯、地瓜粥，因為紅肉比較濕軟，味道濃。黃肉地瓜比較鬆散，適合單吃。」、「夏天的地瓜不好吃」、「外面烤地瓜的老闆說現在地瓜不好吃，要兩週後」、「這個品種的就煮綠豆地瓜湯」。

    熱門推播