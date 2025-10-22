為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復中央協調所退場！成立29天交10項成績單 季連成：難忘的經驗

    2025/10/22 16:38 記者王榮祥／花蓮報導
    中央災害應變中心前進協調所成立29天，今天任務結束。（記者王榮祥攝）

    中央災害應變中心前進協調所成立29天，今天任務結束。（記者王榮祥攝）

    光復鄉中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成，今彙整協調所成立29天來的10項成績單，宣告協調所功成身退。

    第一家屋清淤：累計光復鄉共1606戶遭淤泥傾埋，完成1600戶清淤。
    第二道路環境清淤與整理：林田幹線等主要道路打通，淤泥與垃圾量逾40萬噸。
    第三排水設施清理與打通：側溝清淤47.8公里，清淤量約3萬0500噸。
    第四河川緊急疏濬與堤防復建：已疏濬78萬方，今年底目標100萬方，馬太鞍溪南岸堤防加高到5米。
    第五台9線馬太鞍溪橋搶險：10/10完成溪底便道已開放，明年1月底完成鋼便橋。
    第六水電修復：10/3全面供水，初期4992戶停電還剩62戶未復電。
    第七學校修復：光復國中10/7實體上課、光復商工10/13實體上課。
    第八災民收容安置：累計1423人次，短期安置旅宿業591人次，後續銜接11/1轉中長期安置方案。
    第九志工力量：至10/20累計志工估計45萬人次。
    第十農田灌排修復：完成5口緊急水井，大安圳清淤明渠4230公尺，淤土防護完成700公尺帆布與沙包鋪設。

    季連成特別提到林田幹線與光復商工、光復國中，他回顧，剛來光復鄉看到道路與學校滿目瘡痍相當震驚，一時間真不知道從哪裡處理，後來在國軍、超人與各界支援下，一項一項克服，這次救災經驗將讓他很難忘懷。

    中央協調所家屋清淤成果。（協調所提供）

    中央協調所家屋清淤成果。（協調所提供）

    中央協調所道路、環境清淤與整理成果。（協調所提供）

    中央協調所道路、環境清淤與整理成果。（協調所提供）

    中央協調所河川緊急疏濬及堤防復建成果。（協調所提供）

    中央協調所河川緊急疏濬及堤防復建成果。（協調所提供）

