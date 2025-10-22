非洲豬瘟防堵7年滴水不漏 政府應變大事記一次看

台中爆發非洲豬瘟疫情，市府啟動消毒作業。（記者廖耀東攝）

政府苦心防堵多年非洲豬瘟，於台中養豬場爆發，農業部今緊急宣布立即採取禁運禁宰、清消等7大措施，中央召開災害應變會議後也在台中設置前進指揮所，並將落實疫調、穩定市場、向民眾提供即時正確資訊等作為，以防範疫情擴散。

由於非洲豬瘟可透過多種途徑進行傳播，如廚餘、載運染病豬隻或廚餘等之車輛、壁蝨、豬隻的分泌物與排泄物、肉類製品與相關人員衣鞋夾帶等途徑都有可能，因此當鄰國中國爆發疫情之始，政府就嚴密掌握並果段採取防疫作為，7年來我國已召開非洲豬瘟作戰計畫工作小組會議111次、非洲豬瘟中央災害應變中心會議34次，本報特整理7年來政府防疫大事記，提供民眾參考。

107-08-03

中國於遼寧發生第一起案例，我國有關單位立即通知動物防疫機關及產業團體

107-08-04

中國向WOAH通報境內發生非洲豬瘟

107-08-06

農委會超前部署啟動各項防疫管控措施

107-08-09

農委會於行政院院會報告，院長指示各部會全力配合

107-10-31

農委會發佈新聞首次在金門水頭碼頭截獲大陸豬肉製品（香腸），驗出非洲豬瘟病毒基因

107-11-01

成立非洲豬瘟作戰計畫工作小組

107-12-12

自旅客攜帶肉品再檢出2例非洲豬瘟病毒基因

國家級警報防疫訊息通知「自國外返國勿攜帶肉製品入境，違者可罰100萬元」

107-12-18

成立非洲豬瘟中央災害應變中心

再度公告修正裁罰基準，旅客如自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次的罰鍰由5萬元提高到20萬元，第2次以上違規直接開罰100萬元

107-12-26

開始舉辦非洲豬瘟緊急防檢疫模擬演習

同時請各縣市共同成立非洲豬瘟災害應變中心，精進非洲豬瘟各項防疫作為

108-01-05

農委會積極控管疫情風險，加速輔導廚餘養豬業者轉型

108-01-16

全國各機場、港口來自非洲豬瘟高風險地區入境旅客拖運及手提行李100%全面檢查

公告訂定「非洲豬瘟檢驗方法」

108-01-25

實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元（含以上）且無法當場繳清金額者，拒絕其入境之措施

108-02-02

來自高風險地區旅客手提行李全面改以X光機執行百分百檢查任務

111-05-16

公告「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」，並自111年5月20日生效，郵包禁止寄送輸入豬肉產品，違者最高裁罰100萬元

多年間，全球各地陸續有數十國爆發非洲豬瘟疫情，我國皆迅速宣布針對爆發國入境旅客全面檢查手提行李及相關應措施，而包括總統、行政院長、部長等高層皆曾於大節日至機場、港口，或至郵件處理中心視察，表達對防疫滴水不漏的重視，也讓防疫有了初步成果。

114-05-29

我獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國

114-10-22

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情

資料來源：中央災害應變中心

