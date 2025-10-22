百大青農攜手打造台灣茶工藝文化展 讓桃機旅客品茗推廣台灣茶

第七屆黃立倫（右二）、林祺順（右一）、李冠毅（左二）青農，第二屆林和春（中）青農及第四屆李坤洲（左一）青農，22日於桃園機場第二航廈D區台灣好廣場舉辦「百大青農X台灣茶工藝文化展演」。（記者劉信德攝）

5位百大青農黃立倫、林祺順、李冠毅、林和春及李坤洲聯手，共同在桃園機場策劃「百大青農X台灣茶工藝文化展演」，22日於桃機第二航廈D區台灣好廣場熱鬧開展，展期至115年2月3日，要讓旅客在茶湯中感受土地的溫度與職人的真誠，為台灣茶產業邁向國際揭開序幕。

農業部輔導的「百大青農」長年致力推動青年返鄉與產業創新，此次由歷屆5位青農聯手策劃以「茶工藝與真情台灣味」為主題，「傳統技藝與科技共存」為理念，融合自然農法、智慧農機與創意品牌，展現新世代茶農以永續與創新打造台灣茶的國際風味，邀請旅客在啟程與歸途中品味台灣茶香與文化。

現場並安排青年茶農帶領旅客親身體驗手工揉茶、品茗聞香與茶風味輪教學等互動體驗，讓旅客沉浸茶香，感受製茶職人的熱情與用心。

配合活動推出的「青農人像茶罐」商品以青農肖像為設計，外觀新奇、內涵深厚，象徵青年農民對品質的自信與責任，他們用臉為茶保證，用心為風味背書，展現台灣茶的真實與誠意。

現場並安排青年茶農帶領旅客親身體驗手工揉茶、品茗聞香與茶風味輪教學等互動體驗。（記者劉信德攝）

