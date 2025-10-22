為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百大青農攜手打造台灣茶工藝文化展 讓桃機旅客品茗推廣台灣茶

    2025/10/22 16:26 記者劉信德／桃園機場報導
    第七屆黃立倫（右二）、林祺順（右一）、李冠毅（左二）青農，第二屆林和春（中）青農及第四屆李坤洲（左一）青農，22日於桃園機場第二航廈D區台灣好廣場舉辦「百大青農X台灣茶工藝文化展演」。（記者劉信德攝）

    第七屆黃立倫（右二）、林祺順（右一）、李冠毅（左二）青農，第二屆林和春（中）青農及第四屆李坤洲（左一）青農，22日於桃園機場第二航廈D區台灣好廣場舉辦「百大青農X台灣茶工藝文化展演」。（記者劉信德攝）

    5位百大青農黃立倫、林祺順、李冠毅、林和春及李坤洲聯手，共同在桃園機場策劃「百大青農X台灣茶工藝文化展演」，22日於桃機第二航廈D區台灣好廣場熱鬧開展，展期至115年2月3日，要讓旅客在茶湯中感受土地的溫度與職人的真誠，為台灣茶產業邁向國際揭開序幕。

    農業部輔導的「百大青農」長年致力推動青年返鄉與產業創新，此次由歷屆5位青農聯手策劃以「茶工藝與真情台灣味」為主題，「傳統技藝與科技共存」為理念，融合自然農法、智慧農機與創意品牌，展現新世代茶農以永續與創新打造台灣茶的國際風味，邀請旅客在啟程與歸途中品味台灣茶香與文化。

    現場並安排青年茶農帶領旅客親身體驗手工揉茶、品茗聞香與茶風味輪教學等互動體驗，讓旅客沉浸茶香，感受製茶職人的熱情與用心。

    配合活動推出的「青農人像茶罐」商品以青農肖像為設計，外觀新奇、內涵深厚，象徵青年農民對品質的自信與責任，他們用臉為茶保證，用心為風味背書，展現台灣茶的真實與誠意。

    現場並安排青年茶農帶領旅客親身體驗手工揉茶、品茗聞香與茶風味輪教學等互動體驗。（記者劉信德攝）

    現場並安排青年茶農帶領旅客親身體驗手工揉茶、品茗聞香與茶風味輪教學等互動體驗。（記者劉信德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播