    首頁 > 生活

    石門水庫趨近滿水位 進行調節性洩洪

    2025/10/22 16:13 記者謝武雄／桃園報導
    連續降雨，石門水庫已經開始進行調節性洩洪。（圖由北區水資源分署提供）

    連續降雨，石門水庫已經開始進行調節性洩洪。（圖由北區水資源分署提供）

    受風神颱風及東北季風共伴效應影響，石門水庫集水區雨勢十分明顯，從18日累計至今下午2點降雨量達220毫米，預估為石門水庫帶來6500萬噸量，水庫水位243.68公尺，蓄水量約1.94億噸，蓄水率高達94.5％，鑑於入流量高達每356 CMS（立方米/秒），經濟部水利署北區水資源分署（北水分署）針對永久河道放水路、發電鋼管及排砂隧道以380 CMS進行調節放水。

    北水分署表示，原本石門水庫即維持高水位操作，為確保水庫安全，自昨晚8點起即開啓排砂隧道放水，目前水位在穩定安全控制狀態，後續將視降雨狀況調整操作方式，預估降雨量不會再大幅提升，故操作溢洪放水機率甚低。

    北水分署指出，將以蓄滿水庫為目標操作，尤其桃園地區二期稻作正進入抽穗期，此波降雨正好挹注農作大量用水需求，對農民實屬好消息。

    據悉，以356 CMS進流量計算，石門水庫1天進水量高達3076萬噸，相當於石門水庫15％蓄水量，以現有蓄水量，只要9個小時就灌爆水庫，因此需要進行調節性洩洪。

