台中爆非洲豬瘟疑廚餘惹禍 市府揭3度稽查結果

台中梧棲區一處養豬場驚爆非洲豬瘟，10天內117頭豬隻死亡，農業局昨漏夜撲殺195頭，由於該豬場仍使用廚餘養豬，外界質疑廚餘是防疫破口，不過農業局長張敬昌今天否認，強調原因還在疫調，環保局長陳宏益也說，案場10年來是使用單一公所清潔隊提供的廚餘，依規要高溫蒸煮，今年3次稽查都合格。

張敬昌表示，依動保法及飼料管理法，豬場飼養199頭（含）以下的豬場禁止使用廚餘，但該豬場登記飼養300頭，因此符合法規可餵食廚餘。

陳宏益說，該豬自10年前使用單一公所清潔隊提供的廚餘餵豬，根據規定要將廚餘高溫蒸煮，廚餘中心溫度達90°C以上、持續攪拌1小時以上才能用於餵食豬隻，目的是讓動物疫病病原菌不活化，降低傳播風險。

環保局定期稽查及輔導廚餘餵豬的豬場，今年5、7、10月派員稽查該豬場，稽查合格；不過該豬場也有違規污染案，包括在2017年繞流排放、2019年取水不合格，但最近4次檢驗取水皆合格。

