高醫大攜手菲律賓大學產學合作，打造跨國人才培育平台。（圖由高醫大提供）

面對全球教育合作與永續發展成為時代關鍵議題，高雄醫學大學推出「那瑪夏USR計畫」，攜手菲律賓大學攜手成立「VINTA聯合辦公室」，共同打造台菲跨國人才培育，也為菲律賓青年提供專業訓練與職能培育，協助其在技能上增能，進入台灣產業市場，彌補人力缺口。

隨著「VINTA聯合辦公室」揭牌，高醫大進一步以具體行動落實跨國合作理念，論壇邀請菲律賓巴丹州立大學（BPSU）、菲律賓大學空中大學分校（UPOU）及多所國內大學USR團隊參與，探討如何從地方實踐延伸至全球行動，展現USR跨界共創的能量，論壇聚焦「社區×農業×AI」等議題，透過國際對話與實務交流，深化台菲USR夥伴關係，推動教育、產業與社會永續的連結。

請繼續往下閱讀...

高醫大表示，「VINTA」一詞源自菲律賓傳統帆船，象徵承載知識、文化與夢想，揚帆駛向更寬廣的未來，兩校期盼VINTA聯合辦公室成為推動教育合作、人才培育、文化交流與社區永續的重要平台，跨越國界，串聯台灣與菲律賓，將教育與社會責任推向國際，共同回應當代社會與環境的挑戰。

此外，台菲校園合作還有產業端的加入，由經濟部高雄臨海產業園區攜手參與，補足教育與實務之間的最後一哩路，尤其是面對台灣缺工與菲律賓缺能的雙重挑戰，高醫大那瑪夏USR團隊結合教育與產業能量，為菲律賓青年提供專業訓練與職能培育，協助其在技能上增能，進入台灣產業市場，彌補人力缺口。

高雄臨海產業園區也提供友善的工作環境，促進人才在地扎根，開創職涯發展契機，合作模式不僅回應企業需求，也讓菲律賓青年在台累積經驗後，能將所學專業回饋家鄉，形成教育與產業互利共榮的良性循環。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法