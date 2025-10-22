台南丹娜絲風災媒合修屋逾9成完工 啟動抽查慰助金不實申請

台南市政府今日說明丹娜絲颱風風災復原工作進度，由市府秘書長尤天厚（中）邀集工務、社會局等單位列席。（台南市府提供）

台南市政府今（22）日說明丹娜絲颱風風災復原工作最新進度，市府秘書長尤天厚表示，此次重建作業有別於以往僅發放慰助金的作法，首度由市府主動媒合相關業者，協助受災戶進行房屋修繕或拆除，讓民眾能及早重建家園。目前已簽約媒合修繕的案件共1019件，其中932件已完工，整體修繕率超過9成，相關作業即將告一段落。

工務局副局長鄒譽名說，為確保慰助金發放正確無誤，市府已由區公所、政風室與工務局人員共同啟動聯合抽查機制，預計將於11月底完成。若抽查發現有重複請領、資料不實或虛報情形，將立即撤銷原核發金額，並發函通知申請人於30天內繳回慰助金。

尤天厚指出，在屋損慰助金受理與核撥方面，截至10月21日，無疑義案件核撥率已達100%，累計核發金額逾12.4億元。受損車輛部分，各區公所共受理1萬0456件，交通局截至目前已審核完成9208件，核撥金額約7465萬元。農林漁牧損失部分，中央核定件數達1萬8367件，金額約12.2億元，協助農漁民儘速恢復生產。

社會局副局長葉誌明補充，截至10月21日，「丹娜絲颱風專案」捐款總金額約2.5億元，賑災基金會已辦理死亡、重傷、安遷、租屋、淹水賑助及生活支持等補助，合計金額約3億954萬元，持續協助受災民眾重建生活。

