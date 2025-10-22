為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    植感桃園大溪豆干節推「大溪豆干宴」 10/31報名限額100人

    2025/10/22 16:05 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市副市長蘇俊賓（右4）出席「2025植感桃園大溪豆干節」記者會。（記者周敏鴻攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（右4）出席「2025植感桃園大溪豆干節」記者會。（記者周敏鴻攝）

    「2025植感桃園大溪豆干節」系列活動預定於11月15日、16日中午12點到晚間7點在桃園市大溪區中正公園舉辦，民眾將在「植感」風格布置的活動現場，品嘗巨型「香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕」，其中，由黑白大廚呂敬來攜手在地料理達人推出的「大溪豆干宴」將於10月31日開放報名、限額100人。

    桃園市副市長蘇俊賓下午出席「2025植感桃園大溪豆干節」記者會，他說，以大溪豆製品產業為基底，結合蔬食風潮，成功推動桃園的蔬食生活理念，希望「植感桃園」能由拓展到生活領域，成為「植感X職感X質感」的全新品牌意象。

    桃園市政府1樓大廳已建構植感桃園植生牆，為「2025植感桃園大溪豆干節」暖身，觀光旅遊局長陳靜芳表示，大溪豆干節11月15日、16日登場，除了要製作巨型「香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕」讓千人共享，還有「千人豆漿bar」可在限制時間內無限暢飲豆漿；至於11月15日的「大溪豆干宴」將打造10桌11味美食饗宴，當晚5點在大溪木生活館外廣場登場。

