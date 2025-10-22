東北季風、低氣壓大雨不斷 明4縣市山區雨量達停班課標準

24小時累積雨量預測。（取自中央氣象署官網）

受東北季風、低氣壓影響，雖明日雨勢將逐漸趨緩，但北台灣仍持續有雨，且主要雨區轉往宜蘭，花蓮地區也可能出現局部大雨。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預報，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等縣市山區雨量達停班課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署今日持續進行較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。中央氣象署預報員李孟軒說，台北市、新北市山區過去24小時雨量達到超大豪雨等級，明日白天至晚間雨勢雖逐漸減弱，但主要雨區轉往宜蘭山區，花蓮也需注意局部大雨。

根據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區等達停班課標準。

不過，是否停止上班課，由各地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法