東北季風、低氣壓持續影響 花蓮明起注意局部大雨

定量降水預報12小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

受東北季風、低氣壓持續影響，北台灣持續有雨。中央氣象署持續進行較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，中央氣象署指出，台北市、新北市山區過去24小時雨量達到超大豪雨等級，雖明日白天起雨勢將逐漸減弱，但仍持續有雨，主要雨區也將轉往宜蘭山區，花蓮則需注意局部大雨。

中央氣象署預報員李孟軒說明，台灣東側有一處低壓，目前有高低層分離，不利於後續發展，預計持續往南向巴士海峽移動，預估明天逐漸遠離台灣，但今日大台北山區、宜蘭山區降雨持續且明顯。

今日台北、新北、宜蘭山區今日累積雨量均超過250毫米，台北市山區達到約340毫米，昨日至今日台北山區已有900毫米累積雨量，自20日起算，台北市、新北市山區累積雨量均超過1000毫米。

今晚至明天清晨與今日白天類似，主要雨區仍位於台北市及新北市山區、宜蘭山區等，12小時累積雨量可達100毫米以上，且花蓮地區因東邊低壓往南移動，水氣逐漸增加，注意短暫陣雨及局部大雨。

明日白天至晚間雨勢雖逐漸減弱，但東北風影響下，水氣持續偏多，主要雨區分佈於宜蘭山區，北部山區降雨則稍有減少，花蓮要持續留意局部大雨；明晚至後天清晨降雨則逐漸趨緩。

李孟軒提醒，今日風力持續偏強，台南以北、東半部、部分山區陣風達到8級以上，離島有8至10級，澎湖西嶼、綠島蘭嶼陣風達到12級，今明兩天風力將持續偏強，雲林至苗栗、澎湖、恆春半島、綠島蘭嶼需注意平均風9級、陣風11級情況。

此外，李孟軒指出，台灣附近海面浪高仍可達到5至6米，西南部海浪較小，明晚台灣東半側的風浪減弱，但浪高仍可達到3至4米，台灣海峽一側風浪仍有5米左右浪高，呼籲民眾盡量減少前往海邊活動。

強風分佈。（圖為中央氣象署提供）

浪高趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

