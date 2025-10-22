為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟》防檢署1月疾呼別刪宣導預算 仍遭藍白狂砍6成

    2025/10/22 16:06 記者吳亮儀／台北報導
    台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，防疫人員前往處理豬隻。（記者廖耀東攝）

    防疫非洲豬瘟7年，卻因台中市梧棲一家養豬場被檢驗出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應破功，各界抨擊台中市政府防疫不力，更被挖出今年1月，農業部防檢署曾苦求立法院國民黨、民眾黨不要刪掉非洲豬瘟防疫宣導預算，卻仍被狂砍6成，如今台中市成為我國非洲豬瘟防疫破口。

    國民黨和民眾黨在今年初瘋狂濫砍各部會預算，其中隸屬農業部防檢署對包含非洲豬瘟在內的各類豬瘟政策宣導預算，一度遭全數刪減，防檢署不斷哀求，今年我國可望成為「非洲豬瘟」、「口蹄疫」、「傳統豬瘟」三大豬病非疫國的關鍵時刻，非常需要關注和支持。

    防檢署當時指出，預算刪減影響防檢疫宣導，該預算主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病的防檢疫政策，若全數刪減將影響檢疫政策的訊息傳播，可能增加出入境旅客及網路購物管道的檢疫違規案件。

    另外，也會讓風險增加威脅農業安全，預算刪減將提高非洲豬瘟等境外疫病蟲害入侵我國農業生態系的風險，對農業生產及民生所需構成威脅。最後則是宣導不足將影響農民權益，宣導經費削減將影響農業政策訊息傳播資源，可能使農民錯失防治黃金時間，並影響獎補助資訊的獲取，最終損害農民權益。

    防檢署當時希望國會慎重考量民眾獲取防檢疫政策資訊的需求，並恢復合理預算編列確保相關政策順利推行，防檢署將持續透過創新及多元方式執行宣導工作，但最後這筆預算仍被國民黨和民眾黨狂砍六成。

    國民黨和民眾黨今年1月全數砍掉防檢署的豬瘟宣導預算，後在農業部防檢署哀求下仍遭砍6成。（取自農業部防檢署臉書）

