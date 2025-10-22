新北青年局首推「AI實戰職涯營」 3個月密集培訓升級國際職能

新北市青年局推出為期3個月「AI 實戰職涯營」，為青年接軌職場。（記者黃政嘉攝）

新北市青年局繼推出NVIDIA DLI AI證照課程後，再次領先全國推出「2025 AI Practitioner Program」AI實戰職涯營，為18至25歲新北青年量身打造3個月密集實戰培訓，從AWS AI國際證照、專案應用、Demo Day發表到企業媒合，強化青年跨域實作力與就業即戰力，今起線上免費報名。

青年局說明，AI實戰職涯營課程由Amazon Web Services（AWS）技術專家授課，協助學員取得「AWS Certified AI Practitioner」國際證照；同時攜手互聯網大學與多位業界導師，設計8場專案實作課程，涵蓋Midjourney×Canva AI視覺設計、n8n自動化應用與AI專案開發等內容。

請繼續往下閱讀...

學員在課程中將親手操作AI專案，從資料分析、模型應用到Demo Day成果發表，並將邀請產業界企業夥伴參與，提供學員與企業實際連結的機會，完成訓練的學員將被頒發認證證書。

青年局長邱兆梅表示，「AI實戰職涯營」結合理論、應用與職涯實務，讓青年在完成課程後不僅可獲國際證照，也能在與企業導師互動中拓展人脈與職場視野，為自己開啟職涯機會。

AI實戰職涯營今起於活動網站開放報名至11月12日，整套課程市值2萬元，預計招募20名設籍或就學於新北市的青年，為讓更多青年參與，實體課程僅開放正取學員受訓，但線上課程開放給所有民眾願意學習的青年朋友報名參加。

