調升放水量！距滿水位2.67公尺 翡翠水庫漸進式調節性放水

雪山山脈雨量豐沛，翡管局表示，翡翠水庫漸進式調節性放水，降低對下游影響。（翡管局提供）

台北翡翠水庫管理局今天下午表示，受到東北季風與低氣壓共伴效應影響，雪山山脈雨量豐沛，為翡翠水庫集水區帶來可觀雨量，截至今日下午2點，累積降雨量584.1毫米，水庫水位167.33公尺，距滿水位2.67公尺，水位持續上升，透過漸進式調節放水，降低對下游影響。

翡管局指出，依據「翡翠水庫運用要點」規定，下午3點半開始，調升放流量為每秒480立方公尺，期間持續關注水庫集水區的實際降雨及進流量，機動調整，提醒水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間遠離河川行水區，以免發生危險。

此外，並通報下游地區有關防災、警政和消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等應變措施，也請下游新店溪、淡水河河道內施工單位，確實完成工地防洪措施與人員撤離，維護河防安全。

翡管局提到，預防性調節放水前，會在河道沿岸進行「放水廣播」，同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」，進行「水庫放水警戒」訊息通知，籲請民眾配合。

