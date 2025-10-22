非洲豬瘟影響 雲林肉品市場拍賣一度喊卡

雲林肉品市場今早已全面展開園區消毒。（圖由雲林肉品市場提供）

台中梧棲養豬場疑感染非洲豬瘟，引起全台養豬業者震驚，農業部祭出即日中午起禁運禁宰等6大措施。雲林縣肉品市場截至中午前已進場2080頭豬隻，肉品市場總經理黃加安表示，僅針對上午豬隻拍賣並屠宰輸出，會全力配合防檢署派駐的獸醫師人員檢驗，保障豬肉安全。

黃加安表示，今天農業部10點召開記者會同時，由於承銷肉商購買豬肉意願降低，導致每公斤拍賣均價瞬間下滑，11點先行暫停拍賣，並召開全國協調會議，同時與承銷、豬農展開三方媒合協調，與承銷商詢問願意購買毛豬頭數，更與豬農接洽確認同意後展開拍賣，希望穩定豬隻供應數量。

黃加安表示，目前早上共進場2080頭毛豬，經與農業部確認後，僅針對進場毛豬拍賣，拍賣後立即宰殺，此外毛豬繫留不得超過24小時，所以今天一定要屠宰外運，因此啟動調度機制，請冷凍運輸業者多派遣車輛。

黃加安表示，農業部已公告23至27日全國肉品市場停止交易，28日毛豬運輸車輛才可進入肉品市場，29日才可交易，屆時可能毛豬供應、交易量增加，目前每公斤均價約85至90元區間，算平穩階段，相信到時媒合交易量及價格也會穩定，屆時價格是否有所增減仍有待觀察。

黃加安指出，屠宰後要輸出豬肉前，會全力配合防檢署派駐的獸醫師人員檢驗，保障豬肉安全，此外今天起已針對繫留欄、豬隻進出動線等所有廠區都全數消毒，確保環境無虞。

黃加安表示，今早進場2080頭毛豬會屠宰輸出，也會配合防檢署派駐的獸醫師人員輸出前檢驗，保障豬肉安全。（記者李文德攝）

