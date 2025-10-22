為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    仍有大雨！ 氣象署1張圖看懂光復連假天氣

    2025/10/22 16:01 即時新聞／綜合報導
    為了讓民眾清楚了解連假天氣，氣象署也在粉專製圖，並表示23日至26日，多地仍有大雨情形。雖顯著降雨在週五（24日）晚起有較為有感的好轉，但北東還是較容易下雨。（圖擷取自氣象署臉書粉專「報天氣─中央氣象署」）

    24日起，就是3天的光復連假。由於受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地連日降雨。為了讓民眾清楚了解連假天氣，氣象署也在粉專製圖，並表示23日至26日，多地仍有大雨情形。但顯著降雨將在週五（24日）晚起有較為有感的好轉。

    氣象署臉書粉專「報天氣─中央氣象署」今日製圖表示，本週先後受到颱風外圍環流及低氣壓與東北季風所帶來的暖濕空氣影響，週四至週五（23日至24日），東北季風影響加上水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及新竹以北山區將有大雨或豪雨，桃園以北、花蓮地區有大雨，北部、東半部、中南部山區仍有降雨，越往北越明顯。

    週六（25日）開始，東北季風稍減弱（中部略有回溫），水氣開始減。基隆北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區仍有大雨。北部、東半部、中南部山區仍有降雨，但強度下降，有所緩和。

    週日（26日）東北季風再增強，水氣更減。一週的下雨老地方繼續會有短暫雨，南部地區、中部山區為多雲、午後有局部陣雨的天氣。

    氣象署提醒，連日降日，在雙北山區、宜蘭地區尤其要注意積水及山區土石鬆動，由於北部、東半部近日降雨頻繁，花蓮地區也須留意預報資訊。至於今明兩天還在劇烈的降雨時期，強降雨預報有不確定性，請留意最新預報資訊！

