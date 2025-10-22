新北首創銀髮實境節目「高年級超進化」10/29在YouTube開播

新北市社會局宣傳銀髮實境節目開播，參與節目錄製的黃種德（左）一把抱起「董月花」。（記者黃政嘉攝）

新北市65歲以上長者近80萬名，市府社會局趕上實境節目風潮，打造全銀髮實境秀「高年級超進化」，邀請金鐘獎演出開場表演回憶殺的「董月花」董至成主持，以及眾多藝人，和新北長輩上山下海，包含立槳、溯溪垂降等極限挑戰，翻轉傳統長者印象，節目共6集，10月29日起於YouTube播出。

社會局指出，參與節目的長者是平時參加銀髮俱樂部、松年大學、銀色奇肌班等銀髮政策的長輩，參與西洋劍的陳朝銘以及獨木舟立槳的唐莉玲皆表示，參與節目不僅有成就感，也讓全國看見長輩健康樂活的一面。

節目也力邀藝人王少偉、啦啦隊女神琳妲、梁赫群、人氣女星林莎、董仔、張文綺、薔薔、旅台日籍藝人夢多、偶像藝人風田、唐從聖、金曲歌后張秀卿、網紅黑龍共同參與，跨世代與新北長輩激盪節目「笑果」。

新北市長侯友宜表示，讓長者在地樂活、健康是新北銀髮服務的首要目標，除了里里銀髮俱樂部外，近年也持續拓展社區照顧關懷據點，並開設多元的培訓課程，讓長者能接觸不同領域，達到愈活愈進化的目標，希望透過明年敬老愛心卡加碼開放國民運動中心，7月起擴大補助至600點，鼓勵長輩走出家門、走進新北。

銀髮實境節目共6集，10月29日重陽節首播，每檔內容分上、下集於每週三、四晚間7點在「新北市社會局」與「中天電視台」YouTube頻道播出。觀眾在社會局YouTube頻道訂閱、留言、分享並回答節目內的有獎徵答，就有機會抽iPhone或iPad，每支影片皆有1名中獎名額，於12月31日抽出12名幸運兒。

新北市社會局全國首創銀髮實境節目，市長侯友宜、董月花、王少偉、琳妲出席宣傳記者會。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜表示，新北打造全銀髮實境秀，顛覆外界對長者刻板印象。（記者黃政嘉攝）

