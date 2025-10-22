為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北首創銀髮實境節目「高年級超進化」10/29在YouTube開播

    2025/10/22 15:52 記者黃政嘉／新北報導
    新北市社會局宣傳銀髮實境節目開播，參與節目錄製的黃種德（左）一把抱起「董月花」。（記者黃政嘉攝）

    新北市社會局宣傳銀髮實境節目開播，參與節目錄製的黃種德（左）一把抱起「董月花」。（記者黃政嘉攝）

    新北市65歲以上長者近80萬名，市府社會局趕上實境節目風潮，打造全銀髮實境秀「高年級超進化」，邀請金鐘獎演出開場表演回憶殺的「董月花」董至成主持，以及眾多藝人，和新北長輩上山下海，包含立槳、溯溪垂降等極限挑戰，翻轉傳統長者印象，節目共6集，10月29日起於YouTube播出。

    社會局指出，參與節目的長者是平時參加銀髮俱樂部、松年大學、銀色奇肌班等銀髮政策的長輩，參與西洋劍的陳朝銘以及獨木舟立槳的唐莉玲皆表示，參與節目不僅有成就感，也讓全國看見長輩健康樂活的一面。

    節目也力邀藝人王少偉、啦啦隊女神琳妲、梁赫群、人氣女星林莎、董仔、張文綺、薔薔、旅台日籍藝人夢多、偶像藝人風田、唐從聖、金曲歌后張秀卿、網紅黑龍共同參與，跨世代與新北長輩激盪節目「笑果」。

    新北市長侯友宜表示，讓長者在地樂活、健康是新北銀髮服務的首要目標，除了里里銀髮俱樂部外，近年也持續拓展社區照顧關懷據點，並開設多元的培訓課程，讓長者能接觸不同領域，達到愈活愈進化的目標，希望透過明年敬老愛心卡加碼開放國民運動中心，7月起擴大補助至600點，鼓勵長輩走出家門、走進新北。

    銀髮實境節目共6集，10月29日重陽節首播，每檔內容分上、下集於每週三、四晚間7點在「新北市社會局」與「中天電視台」YouTube頻道播出。觀眾在社會局YouTube頻道訂閱、留言、分享並回答節目內的有獎徵答，就有機會抽iPhone或iPad，每支影片皆有1名中獎名額，於12月31日抽出12名幸運兒。

    新北市社會局全國首創銀髮實境節目，市長侯友宜、董月花、王少偉、琳妲出席宣傳記者會。（記者黃政嘉攝）

    新北市社會局全國首創銀髮實境節目，市長侯友宜、董月花、王少偉、琳妲出席宣傳記者會。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，新北打造全銀髮實境秀，顛覆外界對長者刻板印象。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，新北打造全銀髮實境秀，顛覆外界對長者刻板印象。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播