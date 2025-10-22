為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投幸福巴士明年全縣建置 縣長許淑華：助偏鄉交通最後一哩路

    2025/10/22 16:18 記者張協昇／南投報導
    南投預計明年完成全縣13鄉鎮市幸福巴士建置。（南投縣政府提供）

    南投預計明年完成全縣13鄉鎮市幸福巴士建置。（南投縣政府提供）

    南投交通不便，長期以來令民眾詬病，針對議員石慶龍今（22日）在議會質詢時關切縣內軌道系統發展情況，縣長許淑華答詢表示，南投軌道系統必須配合台中捷運規劃，屬長期性的交通建設計畫，短期來看，縣民目前最需要的是幸福巴士，因為這是助偏鄉民眾交通最後一哩路，縣府明年將完成全縣13鄉鎮市幸福巴士建置。

    許淑華指出，軌道系統等大眾運輸工具低碳性，絕對是必須優先考量的建設，他在立委任內即曾提出南投軌道系統規劃案。惟發展捷運等軌道系統，必須先成立捷運公司營運，不是南投縣自己做得來，因此縣府已提報，希望已核定的台中捷運橘線能從霧峰延伸至草屯，並送交通部審核中，但因蓋捷運牽涉土地徵收等複雜問題，恐怕不是短期內可看到結果。

    許淑華說，至於中期交通建設計畫，縣府目前正積極進行南投、草屯、埔里及集集4大交通轉運站興建案，透過轉運站進行交通與觀光整合，讓交通更便利。而短期交通建設計畫、也是縣民目前最需要的幸福巴士2.0計畫，已在7個鄉鎮建置，預計明年就能完成全縣13鄉鎮市幸福巴士的建置。

    位於南投市三和三路與復興路口的交通轉運站即將興建。（南投縣政府提供）

    位於南投市三和三路與復興路口的交通轉運站即將興建。（南投縣政府提供）

    南投市交通轉運站示意圖。（南投縣政府提供）

    南投市交通轉運站示意圖。（南投縣政府提供）

