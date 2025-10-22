台中爆非洲豬瘟 新北市府：尚無相關豬隻流入、啟動全面稽查防疫

因應台中非洲豬瘟疑似案例，新北市加強養豬場清消稽查等作業。（新北市動保處提供）

台中市出現疑似非洲豬瘟案例，新北市府組成非洲豬瘟災害應變中心與聯合稽查小組，今日上午由副市長朱惕之主持會議。新北市府指出，農業部疫情調查，台中疑似案場尚無豬隻及化製車流向新北市。朱惕之指示，除配合中央行政指示，新北即刻啟動相關單位全面聯合稽查、加強豬隻屠前屠後檢查及加強消毒作業，並訪視新北107家養豬場，確保所有豬場餵食飼料與消毒、落實跨縣市防疫。

市議員山田摩衣詢問，中央指示禁宰禁運豬隻5天，是否影響校園營養午餐？呼籲市府即刻盤點菜單與供應商來源，保護學生食安。

教育局長張明文回應，已同步配合政策，請各級學校加強防疫宣導與餐飲衛生管理，透過校園、社區及多語宣導，並已通知各校及團膳業者全面禁止廚餘再利用；新北市學校午餐持續穩定供應，市府已要求各校及團膳業者在兼顧營養與安全原則下，必要時調整菜單食材，且各校每日皆透過「校園食材登錄平台」完成食材資訊登錄，教育局也派員每天抽查登錄情形。

應變中心表示，聯合稽查小組今下午加強訪視全市107場養豬場，輔導豬場落實生物安全防護措施，全面禁止廚餘餵飼；肉品市場上，禁運禁宰前已運出的豬隻進入肉品市場、屠宰場，活豬只進不出，並加強屠前屠後檢查及消毒。

應變中心指出，將每日派駐防疫人員針對運豬車輛及夜間運輸車輛進行盤查，並透過農業部動植物防疫檢疫署「運輸車輛查核系統」隨機沿路攔查載運車輛。

朱惕之說，國人如有前往非洲豬瘟疫區旅遊，回國後應1週內不進入畜牧場、不攜帶疫區肉製品回國、不私自網購肉類製品，如持有來源不明肉品，應送交防檢署各分署或動物保護防疫處進行處理。

