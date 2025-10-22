為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立榮航空當面提調漲票價！ 民航局承諾綜合評估

    2025/10/22 15:41 記者吳亮儀／台北報導
    立榮航空、華信航空都表達希望調漲國內線票價。圖為立榮航空ATR國內線飛機。（記者吳亮儀攝）

    國內線機票價格已經26年沒有調整，國內線兩大航空公司立榮航空、華信航空都希望調漲票價；交通部民航局也承諾，會做綜合評估。

    民航局今天（22日）舉辦 「2025年飛航安全管理國際峰會」，邀請國內四家國籍航空公司和兩家國內線航空公司，分享飛航安全實務經驗。立榮航空副總陳永裕在台上當場向民航局長何淑萍提出票價應該要調漲了。

    陳永裕表示，票價是26年前訂定、油價有按照油價公式調整，但還有其它13項成本是26年前的成本，因此國內線航空公司希望適度反映，例如人力維修等成本都已增加，希望「適度」反映成本。

    華信航空總經理莊明哲表示，之前已經有和民航局提過，之前華信和立榮都有買新的飛機，是要汰舊換新，這些都是成本，但以前的舊型飛機成本較低、新飛機成本較高，都不一樣了，且人力的薪資也都在調漲，也希望票價調漲，讓飛航更安全。

    國內線航空票價與國際線票價的純市場機制不同，交通部會核定國內航線的「運價」上下限，航空公司在上下限範圍內，依據以上因素制定「票價」，無法像國際線票價浮動大。

    陳永裕表示，國籍航空已經提出國內線航空票價調整需求，漲幅由民航局票價審議委員會決定，不是航空公司想漲就漲，還得要經過票價審議委員會專家學者看航空公司提報的成本來審核，時程上要看民航局。

    民航局表示，針對航空業者的訴求，民航局會就業者成本、離島運輸需求與離島居民權益綜合評估。

    民航局今天（22日）舉辦 「2025年飛航安全管理國際峰會」，邀請國內四家國籍航空公司和兩家國內線航空公司，分享飛航安全實務經驗。（記者吳亮儀攝）

    圖
    圖
