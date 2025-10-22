為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    科普環島列車駛入高雄 400學生上車玩科學

    2025/10/22 15:39 記者黃良傑／高雄報導
    科普環島列車駛入高雄展開熱鬧科學嘉年華。（教育局提供）

    由國家科學及技術委員會主辦的科普環島列車駛入高雄展開熱鬧科學嘉年華，串聯全台18個縣市、28個站點，列車於今（22）日上午抵達高雄站，吸引近400名中小學生參與，帶來滿滿創新科學能量，將知識與樂趣融入生活。

    滿載科學能量的2025台灣科普環島列車，於今天上午10時5分緩緩駛入高雄車站，活動邀請高雄市勝利國小等10所小學師生，以及來自金門縣的金鼎國小師生搭乘列車。

    參與的學生們從高雄行進至屏東站間，在車內體驗豐富的科學動手做活動，以多樣化的實驗活動提升學生的科學素養，除了列車上的科學體驗外，高雄站現場共同設置30個科普知識小站、超過30項互動實驗。

    這些科學小站集結高雄各級學校與大專院校團隊，並特別邀請台灣海洋科技研究中心、金屬中心與台電除役及選址溝通中心等單位，展攤內容結合AI、物理、化學、生物、工程與科技藝術等主題，展現科學教育的創意與活力。

    從人工智慧與機器人應用、聲光電與磁現象體驗，到化學反應、分子料理及光影藝術，現場宛如一場熱鬧的科學嘉年華，吸引眾多旅客駐足參與。

    教育局長吳立森表示，科普列車十年來讓科學教育走出課室、深入生活，今年高雄站的站點活動更結合AI與動手實驗等元素，展現多元學習的創新樣貌，透過動手操作與實地體驗，孩子們能培養探究精神與問題解決能力，成為具備國際視野的未來科技人才。

    主辦人郭啟東教授表示，科普列車十年來見證了教育現場的蛻變與成長，透過師生共同參與，讓知識的種子在每位孩子心中生根發芽，國科會今年特別規劃「共好接力車廂」與「多元在地，一起學母語」活動，讓來自不同背景的學童以手語、族語和創意詮釋科學，展現共融共學的教育精神。

    科普環島列車駛入高雄展開熱鬧科學嘉年華。（教育局提供）

    AI與動手實驗激發學生探究精神與創新能力。（教育局提供）

