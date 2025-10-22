非洲傳統蔬菜種子入庫挪威「末日地窖」 亞蔬助備份全球種原

亞蔬-世界蔬菜中心協助非洲蔬菜種原送往挪威斯瓦爾巴全球種子庫。（亞蔬-世界蔬菜中心提供）

亞蔬-世界蔬菜中心推動坦尚尼亞「非洲蔬菜種原庫」館藏種子備份於有「末日地窖」之稱的挪威隆伊耳城斯瓦爾巴全球種子庫，歷經7000公里的路程，今天順利送抵，存入種子超過3000種，包含109個作物品種，涵蓋逾30國，數量為歷來非洲傳統蔬菜入庫末日地窖之最，為保存當地「機會型作物（opportunity crops）」而努力。

入庫的非洲傳統蔬菜，包含莧菜、長蒴黃麻（Jute mallow）、班巴拉花生，以及非洲茄與秋葵等具耐旱特性的蔬菜，分布範圍從塞內加爾至肯亞、馬利至馬達加斯加；亞蔬-世界蔬菜中心強調，做為異地保存的安全備份，這批種子將確保大量營養豐富、美味可口、具潛力的機會作物，能安全保存於北極永凍土中，為未來的糧食與營養安全提供保障。

亞蔬-世界蔬菜中心提到，這些作物被視為推動飲食多樣化、強化地方經濟，以及提升氣候韌性的關鍵機會作物，多已在農民田間消失，被進口糧食取代，保護傳統蔬菜是非洲聯盟核定的「非洲蔬菜生物多樣性搶救計畫（African Vegetable Biodiversity Rescue Plan）」的核心行動之一，旨在促進傳統作物拯救、保存與利用。

前往斯瓦爾巴見證種子入庫的世界蔬菜中心非洲蔬菜種原庫主管Dr. Sognigbe N’Danikou表示，這不僅一批種子的入庫，更是守護非洲蔬菜遺產的具體承諾；每粒種子都承載著世代農民的智慧、適應力與文化價值，成功備份後，可為非洲的糧食安全與韌性奠定堅實基礎，確保能持續滋養下一代與未來世代。

位於坦尚尼亞阿魯沙的非洲蔬菜種原庫，是由台灣外交部與農業部共同出資翻修、建設，今年3月改名，由亞蔬-世界蔬菜中心負責管理，其運作獲得台灣政府、挪威發展合作署（Norad）、全球作物多樣性信託基金（Crop Trust） 及與聯合國農糧組織（FAO）植物遺傳資源國際條約（ITPGRFA） 支持，是非洲規模最大、種類最豐富的傳統蔬菜種原庫。

這次入庫末日地窖後，該種原庫10500份材料中，已經過半備份於全球種子庫，確保這些寶貴遺傳資源在氣候變遷、國際衝突或天然災害下，仍能安全保存並被取回。

世界蔬菜中心長期合作夥伴、非洲傳統蔬菜保育與推廣的重要倡導者 Mary Abukutsa-Onyango則提到，這對非洲蔬菜種原庫及其保存、分享的多樣、美味且營養豐富的傳統蔬菜來說，是重要的裡程碑，也象徵著全球夥伴關係在守護非洲營養與生物多樣性方面的堅定承諾與希望。

自坦尚尼亞啟程、送達北極圈的種子，除了蔬菜之外，還有豇豆、大豆、菜豆、辣椒、葫蘆科等多樣品種。

而這次入庫的部分種子，已由非洲蔬菜種原庫直接分發給非洲各地的農民與研究人員，用於農場生產、校園菜圃與研究試驗。

