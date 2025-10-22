為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海山高中多處積淹水 新北教育局：分期施工改善、評估設滯洪池

    2025/10/22 15:26 記者黃子暘／新北報導
    市議員黃淑君表示，海山高中長期排水不良，已多次要求水利局、教育局與板橋區公所共同研議積淹水改善方案，並依據板橋區強降雨狀況強化校方及周邊區域排水系統耐受度。（黃淑君提供）

    連日降雨，新北市板橋區海山高中校園多處發生積淹水情形，影響學生上課。市議員黃淑君表示，該校長期排水不良，已多次要求水利局、教育局與板橋區公所共同研議積淹水改善方案，並依據板橋區強降雨狀況強化校方及周邊區域排水系統耐受度。教育局回應，針對海山高中積淹水狀況，已經爭取中央補助210萬、自編市款390萬元進行改善，正分期施工，並評估設置校內滯洪池。

    黃淑君表示，會勘該校，地處板橋區低窪地帶，周邊排水出口受限，暴雨時雨水難以及時排出，教育局雖已核定投入600萬元經費、規劃設置6座集水井，但僅能暫時紓解困境，無法完全解決整體區域排水問題，呼籲水利局在規劃與施工集水井工程時，必須確認排水方案不會對主要幹道造成排水壓力或交通影響，且不能影響周邊社區現有的排水安全。

    教育局指出，中央、市府共同出資600萬元啟動排水改善工程，現正分期施工，教育局已會同水利局等單位評估於校內設置滯洪池的可行性，以跨局合作模式研擬最佳整體排水方案。

