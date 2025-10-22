台中爆發非洲豬瘟 12大QA國人不可不知

台中爆發非洲豬瘟，市府派員消毒。（記者廖耀東攝）

我國嚴密防守的非洲豬瘟在台中養豬場爆發，政府多年力保不失出現破口，引發熱議，農業部今已立刻實施全國豬隻禁運禁宰5天、全面禁止廚餘養豬、肉品市場與運輸車清消、啟動全國養豬場防疫調查等多項措施。本報整理民眾必須了解的非洲豬瘟相關問題，防疫全民一起來。

Q1：什麼是「非洲豬瘟」？

A1：非洲豬瘟1921年首次於非洲肯亞發現，是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯等地。其症狀為高熱與全身臟器出血，脾臟會腫大2至3倍、腎臟點狀出血似火雞蛋。

Q2：感染的豬隻會發生什麼症狀？

A2：發病豬隻特徵為發高熱及皮膚呈現紫斑點，全身內臟出血，尤以淋巴結、腎臟和腸黏膜最明顯。其病程分甚急、急、亞急與慢性4種。甚急性：發燒、突然死亡，無其他症狀。急性：高燒、食慾尚有、死亡前食慾廢絕、呼吸快、精神不良、四肢、耳、皮膚發紺、嘔吐、下痢、死亡，為期7天。亞急性：發燒，3至4星期。慢性：病狀不明顯，持續數月。

Q3：人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病原？

A3：非洲豬瘟並不會感染人類，因此，人類吃入含有非洲豬瘟病毒的食物，病毒不會經消化道黏膜進入體內繁殖，在胃酸及消化道酵素作用下，非洲豬瘟病毒絕大多數會被殺死，很難在糞便中檢出非洲豬瘟病毒。

Q4：非洲豬瘟病毒只在豬隻間傳染嗎？還是也會傳染給其他動物？是否會人畜傳染？

A4：非洲豬瘟是造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染。該病非人畜共通傳染病，因此人不會感染。

Q5：非洲豬瘟病毒在不同狀況的生存時間？有無預防疫苗可施打？感染的豬隻有無藥物可治癒？

A5：病毒可冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11天。目前尚無藥物可供治療及疫苗施打。

Q6：萬一感染隱匿疫情會如何？

A6：依動物傳染病防治條例第40條規定，未依規定主動通報者，除處5萬元以上100萬元以下罰鍰，其撲殺動物亦不予補償。

Q7：國外回台班機的飛機餐提供豬肉餐點，如果有人把餐點帶下機該怎麼辦？

A7：若旅客把國外回台班機上的飛機餐（含肉者）帶下機，應主動申報檢疫，如遭X光機或檢疫犬查獲，將依法開罰。

Q8：為什麼罐頭和泡麵可以帶進台灣？

A8：泡麵因其含肉類為經高度加工之動物油脂、萃取物、水解物、精煉物、風味劑及室溫保存之肉類乾燥粉狀物，風險極低，但因泡麵含肉樣態極多，判斷不易，建議不要攜入我國，如果已經帶上飛機，則一定要於入境時，向防檢署檢疫人員申報。

另因商業罐頭製程係經高溫高壓處理可有效不活化病毒，所以可以帶進台灣。但因商業罐頭判別標準複雜，不建議民眾自行判斷可否攜帶，最好不要攜帶，以免誤帶受罰。

Q9：含有豬油、豬骨的食品（如糕點、火鍋湯底）或是豬油可以帶回台灣嗎？

A9：經精煉之豬油，及含豬油或以豬骨熬製的食品（如糕點、火鍋湯底）因已經高溫處理，病毒已被殺死，所以可以帶回臺灣。

Q10：含肉類成分的寵物食品可以帶回台灣嗎？

A10：不行，寵物食品（含豬、牛、羊、鹿及禽肉）或含牛肉成分之寵物食品罐頭應該施行檢疫，符合相關輸入規定才可以。

Q11：如果國人至非洲豬瘟疫區國家的畜牧場參觀，豬隻糞便可能沾附於鞋底，入關時是否有針對鞋底進行消毒？

A11：國際機場皆設有消毒毯，如豬隻糞便沾附於鞋底，入關時會針對鞋底特別消毒。防檢署建議民眾不要前往國外畜牧場參觀，如有，入關時請主動洽詢動植物檢疫櫃檯，檢疫人員會協助進行鞋底消毒及防疫宣導。

Q12：台灣的養豬戶如何掌握最新疫情資訊？

A12：農業部持續透過WOAH或其他訊息管道，掌握非洲豬瘟於國際間疫情發生狀態（尤其中國大陸），透過公文、新聞稿、臉書（防檢署─防疫小尖兵）、廣播、LINE等方式，即時傳送給各縣市動物防疫機關及產業團體，並請轉知及輔導所轄（屬）偶蹄類動物飼養業者（包含工作人員）。

資料來源：中央災害應變中心

