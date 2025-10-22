為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟》台中市府被批拖10天才採檢 農業局長還原時間軸解釋

    2025/10/22 15:25 記者蔡淑媛／台中報導
    張敬昌表示，動保處人員14日到場查看豬隻皆無非洲豬瘟的典型症狀，當下豬場特約獸醫師診斷是「胸膜型肺炎」，已經餵豬吃藥、打針。（記者蔡淑媛攝）

    台中梧棲區一處養豬場爆出非洲豬瘟，讓台灣7年防守破功，外界批評該豬場本月10日到14日已死亡50多頭豬，台中市農業局14日接到警示到場卻未採檢，直到20日累計117集豬死亡，才採檢送驗，對此農業局長張敬昌解釋，14日到場查看豬隻皆無非洲豬瘟的典型症狀，當下豬場特約獸醫師診斷是「胸膜型肺炎」，已經餵豬吃藥、打針。

    張敬昌表示，非洲豬瘟典型症狀，包括流鼻血、缺氧（耳朵瘀血）及血痢，動保人員與豬場的特約獸醫師在豬場檢視都沒有非洲豬瘟的典型症狀，因此沒採樣。

    張敬昌說，動保處14日接到化製場登錄系統發出警示，該豬場飼養300隻豬，超過3%豬隻死亡送化製，因此動保人員前往豬場調查，豬場特約獸醫師也在場，已為豬隻診療吃藥、打針，加上與獸醫師共同檢視診斷，現場豬隻都沒非洲豬瘟的典型症狀，才會沒有採樣。

    後來20日接到到獸醫師來電指，該豬場死亡大量死亡非常不尋常，從10月10日至21日場內共有117頭豬隻死亡，因此前往採驗死豬樣本送到中央，21日6點半就接到結果通知，非洲豬瘟PCR陽性，剩餘的155頭豬隻全部遭到撲殺。

    台中梧棲區一處養豬場爆出非洲豬瘟，讓台灣7年防守破功。（民眾提供）

