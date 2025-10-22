扯！台中非洲豬瘟還在疫調 藍委楊瓊瓔忙叫農業部明天到立院報告

國民黨立委楊瓊瓔出身台中，過去曾擔任台中市副市長。（記者楊媛婷翻攝）

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該案場10日就開始有豬隻死亡，14日台中市動保處到場訪視卻未採樣，因防檢署建置的化製監測數字出現異常，台中動保處20日再度採樣並送檢，農業部疫調都還沒出爐，台中藍委委楊瓊瓔今（22日）緊急更改議程，要求農業部明到立院說明。

因應國內非洲豬瘟疫情爆發，農業部今上午召開緊急記者會，說明將採取7大應變措施，其中包含將在台中成立前進應變所執行疫調，並由國內首席獸醫師、農業部次長杜文珍進駐等，農業部疫調檢疫團隊都還來不及到現場，先接到經濟委員會召委楊瓊瓔變更議程，要求農業部明天要到經濟委員會說明非洲豬瘟防檢疫精進作為。

過去部會接到立院開會通知單，都必須整理報告，專家無奈指出，現在應著重疫調，研擬後續因應措施，都還沒有任何結論，立院經濟委員會就忙著叫農業部去問話，恐怕農業部人員只能先熬夜趕報告交付給立院經濟委員會。

農業部防檢署公布台中梧棲爆發非洲豬瘟案例場概況與發生歷程，該登記飼養3百頭豬隻的養豬場使用廚餘養豬，但廚餘來源還待釐清，10日時該場豬隻開始出現死亡，案例場特約獸醫師投藥治療後一度好轉，但化製場監控到豬隻死亡數量異常，台中市動保處人員14日前往該養豬場訪視，但卻沒有採樣，該場豬隻持續大量死亡，截至20日時死亡頭數達117頭，台中動保處再度派員採樣，並當天送到農業部獸醫所化驗，最後於21日上午11時44分在檢體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

