第23屆台灣同志遊行10/25登場 遊行時地區域看這裡！

第23屆台灣同志遊行」活動交通疏導、管制措施。

「2025年第23屆台灣同志遊行」，將於10月25日10時起至20時舉辦，由於遊行區域跨越多個行政區域，屆時活動會場周邊及遊行沿線實施交通管制。

北市警局表示，相關時間、區域及管制措施如下：

一、集會地點：

（一）台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）。

（二）市府路（松高路〔不含〕至松壽路〔不含〕）全線車道。

（三）松高路（逸仙路26巷1之1號〔不含〕至基隆路1段210號 〔不含〕南側外側1車道。

二、遊行路線：

（一）北路線：台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發→仁愛路4段（逸仙至光復走中間車道，光復至敦化走北側快車道）→右轉敦化南路→右轉忠孝東路（敦化至逸仙南側東向外側雙車道）→右轉逸仙路（西側南向雙車道）→左轉仁愛路→台北市市民廣場集會後解散。

（二）南路線：台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）集結後出發→仁愛路4段（中間車道）→左轉光復南路（往南外側1線車道）→右轉信義路（逆向，北側慢車道）→右轉敦化南路 （東側慢車道）→右轉仁愛路4段（敦化至逸仙走南側東向中間快車道）→台北市市民廣場集會後解散。

三、為維護活動交通秩序與安全，相關管制措施如下：

（一）新仁愛路提前於10月24日0時管制。

（二）市府路（松高路至松壽路）管制範圍及時段：

1、10月25日0時至20時管制雙向全線車道。

2、10月25日20時至24時管制西側4線車道。

3、10月26日0時起全線通行。

（三）基隆特一號道路（仁愛至松壽路）：

1、10月25日0時起，管制東側1線道。

2、10月26日0時起全線通行。

（四）遊行沿線實施階段性彈性交通管制（隊伍預計14時出發，17時30分返回市民廣場，視現場狀況彈性調整管制時間及範圍）。

四、其他配合本次活動相關交通管制措施：

（一）公車：活動期間（含遊行路線）公車將配合取消部分站位，民眾如欲查詢公車改道路線等相關資訊，請利用台北市公共運輸處網站查詢。

（二）停車位：北市停車管理工程處公告當（25）日10時至18時，光復南路（仁愛路4段至信義路4段）西側、敦化南路1段（信義路4段至忠孝東路4段）東側及忠孝東路4段（敦化南路1段至逸仙路），公有路邊汽車停車位、機車停車位（區、彎）、裝卸貨停車位（區）及身心障礙者專用停車位等，暫停營運管理並禁止停車；（25）日13時至19時管制市府前地下停車場一號道路出入口（仁愛路出入口）車輛禁止進出。

第23屆台灣同志遊行」活動交通疏導、管制措施。（記者劉慶侯翻攝）

