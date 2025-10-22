為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    把關南科空品 晶片製程苯乙烯監測結果出爐

    2025/10/22 15:17 記者吳俊鋒／台南報導
    南市環保局加強南科空氣品質的監控。（南市環保局提供）

    南市環保局加強南科空氣品質的監控。（南市環保局提供）

    南部科學園區是台灣高科技產業的重要基地，隨著規模持續擴大，周邊空氣品質與健康影響備受矚目，南市環保局加強監測、稽查，全力把關，尤其針對晶片生產過程中的苯乙烯，則是零檢出。

    從去年至今年9月為止，環保局也針對園區36家廠商、56個製程進行查核，發現4家有許可內容不符的情況，輔導後都完成改善。

    環保局針對管道也導入科學儀器與管末檢測，檢查有害空氣污染物、戴奧辛、異味等，共進行17次，都符合排放標準。

    根據監測數據，以較熟知的污染物為例，甲苯近2年的平均濃度2.1ppb，遠低於德州環境品質委員會（TCEQ）的長期健康標準1100ppb；氯仿、丙烯腈都零檢出。

    市長黃偉哲強調，為了讓經濟發展、環境保護能兼顧，會持續加強監測、稽查，全力守護園區與民眾的呼吸安全，也將結合中央政策與地方經驗，推動產業轉型，以及減排，努力讓空品更好、城市更永續；他也呼籲業者切勿心存僥倖，惡意偷排，一旦查證違規屬實，必依法追究。

    環保局長許仁澤則提到，維護空氣品質，不能光靠政府稽查，企業也要有社會責任，將防制設備與監測設施顧好，定期檢視排放狀況，未來也會持續輔導企業推動污染減量，讓台南成為空氣清新的宜居城市。

