    首頁 > 生活

    桃園萬聖城光復節連假登場 交管、疏導措施看這裡！

    2025/10/22 15:26 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園萬聖城活動海報。（桃園市政府提供）

    桃園萬聖城活動海報。（桃園市政府提供）

    光復節連假到來，適逢「2025桃園萬聖城」活動於25日至11月2日於桃園藝文廣場和藝文綠園道登場，預計吸引大批人潮湧入。桃園市警局為維護交通秩序及行人安全，規劃多項交通疏導與管制措施，請民眾注意，同時提醒駕駛人「出門本該從從容容、游刃有餘，別讓一時搶快變成匆匆忙忙、連滾帶爬」，籲請民眾守法用路，快樂出門、平安返家。

    桃園萬聖城堪稱全台萬聖節最具代表性的城市慶典之一，桃園市府觀光旅遊局今年以「魔蛛古堡」為主題，結合探險、闖關、尋寶元素，讓桃園藝文廣場搖身一變成為奇幻迷宮，連假期間自10月25日至26日在桃園區藝文廣場及綠園道熱鬧登場，有主題遊行、光影舞台秀及變裝踩街活動。

    為因應大量湧入的人潮、車潮，活動期間逢假日會場周邊停車場飽和時，警方將啟動彈性管制措施，避免車流塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等路段，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制。

    桃園市交通警察大隊大隊長李維振提醒民眾，前往桃園萬聖城會場建議多加利用假日免費接駁車，接駁車於中午12點至晚間10點半於新永和市場停車場（藍線）及桃園火車站萬壽路出口（紅線）發車直達會場。期間警方將結合義交協助交通引導，並於主要路口設置機動疏導崗位，確保人車流順暢。

    另外，光復節連假期間桃警也將國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，期間，國道1號平鎮系統南向入口匝道於連假首（24）日清晨5點至中午12點實施匝道封閉措施，請用路人注意。

    李維振提醒，連假期間市區及風景區車潮勢必增加，建議民眾提前規劃路線、避開尖峰時段，掌握即時路況資訊，並遵循現場員警及義交指揮，更提醒駕駛人勿酒駕、勿闖紅燈、勿超速，全民共同遵守交通規則，享受美好的假期時光。

    桃園市政府製作桃園萬聖城活動指南。（桃園市政府提供）

    桃園市政府製作桃園萬聖城活動指南。（桃園市政府提供）

    桃園萬聖城接駁車及機車停車指南。（桃園市政府提供）

    桃園萬聖城接駁車及機車停車指南。（桃園市政府提供）

    桃園萬聖城公車資訊指南。（桃園市政府提供）

    桃園萬聖城公車資訊指南。（桃園市政府提供）

