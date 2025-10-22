連日大雨致災！ 龜山興安段社宅基地崩塌百坪

龜山善捷段社宅正在進行地下層開挖，21日上午發現基地南側局部坍塌約30多坪。（議員陳雅倫提供）

受到連日豪大雨影響，桃園市龜山善捷段社會住宅基地昨（21）日傳出局部崩塌，議員陳雅倫表示，不只是上龜山的善捷段社宅，位於下龜山的興安社宅基地也有崩塌情形，其中，善捷段周邊的文青六路路基掏空；桃市府住宅發展處表示，針對龜山2處社宅工地，除持續監控基地狀況，均已要求現場停工，並應在工地完成改善並提出復工計畫，經建築管理處同意後才會同意復工。

善捷段社宅位於文青六路，鄰近機場捷運A7站、長庚大學、體育大學、林口工業區及華亞科技園區，將興建地上15層、地下2層建築，提供336戶社宅；興安段社宅位於興達路，鄰近龜山區公所、幸福國小，將興建地上13層、地下3層建築，提供130戶社宅，兩處社宅都在去年10月動工，近來連日大雨，2處社宅基地昨天都發生局部崩塌。

住宅處表示，善捷段社宅正在進行地下層開挖，昨日上午發現基地南側局部坍塌約30多坪，住宅處第一時間赴現場處理，除已先覆蓋帆布避免大雨繼續滲水之外，並警戒文青六路道路部分改道通行，所幸距離週邊建築尚遠，現場亦無人員受傷，經會同專業技師勘查，研判是因連續大雨造成鄰地積水，導致土壤含水量過高、土壓力過大造成崩塌，無立即性公安疑慮。

住宅處表示，另一處興安段社宅基地現場也發現有坍塌情形，面積大約100坪，經專業技師勘查，同樣是因大雨造成土壤含水量過高造成崩塌，附近無建物、也無人員受傷，無立即公安危險，住宅處將持續監控雨勢對兩社宅基地的影響。

住宅處表示，除持續監控基地狀況之外，已要求現場工地停工，並應在工地完成改善並提出復工計畫，經建管處同意後才會同意復工。

陳雅倫表示，桃園市多日大雨，位於龜山兩處社宅基地發生崩塌，善捷段社宅還影響鄰近文青六路，造成路基掏空危險，已經通報市府，因還在陸續下大雨，市府將待天氣穩定進行加強改善，她也要求桃市府加強工地管理監督，不要造成憾事發生。

