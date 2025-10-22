因應非洲豬瘟 嘉縣啟動防疫作為

嘉義縣政府啟動非洲豬瘟防疫作為。（圖由嘉義縣政府提供）

台中市爆發首例非洲豬瘟案例，嘉義縣政府今天召開非洲豬瘟災害應變中心會議，啟動全面防疫作戰，縣府強調，嘉義縣早已建構嚴密防疫網，斥資逾2000萬建置的防疫物資儲備中心已即時發揮作用，將與中央及養豬產業攜手，全力防堵疫情擴散。

中央流行疫情指揮中心已決議全國豬隻禁宰、禁運5日，並「全面禁止」使用廚餘（含動植物下腳料）養豬，同時啟動運輸車、肉品市場消毒與全國豬隻防疫調查。

縣府表示，將遵循中央政策，並立即召集應變會議，與轄內234戶、共32萬8千頭豬隻的養豬戶達成共識。防疫作為即刻升級，強化生物安全部分全面加強養豬場門禁，嚴格管制所有進出人車；落實即時通報部分，呼籲豬戶如發現豬隻異常死亡，應「立即」通報嘉義縣家畜疾病防治所的24小時防疫專線，以利即時處置；加強區域消毒部分，嘉畜所將持續監控疫情狀況，並強化高密度飼養區的消毒防疫工作；物資即時到位部分，養豬戶如需防疫物資，可立即提出需求；全面完成養豬場疫情調查與高風險場域現場勘查。

縣府表示，為強化源頭防疫，近年已投入超過2000萬元經費建構「動物防疫防護網」，購置6輛防疫與消毒車輛、充實防疫物資，並建置動物防疫物資儲備中心，面對疫情「超前部署」即刻啟動，儲備中心已緊急調度資源，展現應變能力。

縣府表示，非洲豬瘟為台灣甲類動物傳染病，豬隻急性型致死率高達100%，且無疫苗可預防，對產業威脅極大，但「不是人畜共通傳染病」，只會傳染豬隻，請民眾無須恐慌，將持續配合中央政策滾動式檢討防疫措施，籲請全民共同守護台灣豬產業。

嘉義縣政府在各養豬場進行消毒。（圖由嘉義縣政府提供）

