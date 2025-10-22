六堆秋收祭10年大聚 「豐．野餐」客家藍染超chill

「2025六堆秋收祭」將於11月1日至30日登場，時值10週年，客家文化發展中心除結合客家粢粑（麻糬）與法式烘焙可頌。（記者陳彥廷攝）

「2025六堆秋收祭」將於11月1日至30日隆重登場，時值10週年，客家文化發展中心除結合客家粢粑（麻糬）與法式烘焙可頌外，以「食福・拾福」為主題來規劃一系列活動，而今年的「豐．野餐」活動，其中的客家趴更是以客家藍染為主題，在園區野餐吹風超chill。

客委會客發中心主任何金樑表示，六堆秋收祭是六堆客庄具代表性的節慶之一，每年攜手六堆12鄉區共同推展，今年第10週年，十分開心的在年初就有日本朋友預訂要參與，一同認識客庄特色。

何金樑說，六堆在地博物館，最重要的還是在地客家人，在客庄裡各個族群均樂於參與六堆客庄的秋收，透過客庄小旅行，到客庄每個角落感受一下客庄的味道與氛圍，除了食物的味道、人情、鄉土的風味，同時也希望用多元的方式，讓參與民眾透過文化資產、客家的聲音、八音與客庄連結，讓六堆成為大家美好的共同記憶；從11月1號到30號整整1個月，歡迎大家有空就到六堆客家庄，共同參與秋收祭，做客家永遠庄的好朋友。

客發中心指出，11月9日、16日登場的「豐．野餐」活動，規劃了「卡通趴」及「客家趴」2大主題派對，還有精彩的節目表演；野餐套組更推出10週年限定「藍帶客家可頌」、10吋手工披薩、精緻摺疊野餐籃，要吃到由藍帶甜點師親手製作的限定限量可頌。

客發中心說，今年的「客庄小旅行」以「尋味」為主題，與六堆12鄉區合作推出多條特色路線，規劃1、2日遊行程，內容包括美濃水蓮採收體驗、客家河產料理、醃漬風味體驗等，行程豐富多元。更多活動詳細內容及報名資訊，請至六堆客家文化園區粉絲專頁或官網查詢。

「2025六堆秋收祭」將於11月1日至30日登場，今天舉辦行前記者會。（記者陳彥廷攝）

客發中心「豐．野餐」藍染趴。（圖遊客發中心提供）

