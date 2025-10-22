動漫迷注意！《暨大動漫季》登場 經典場景重現

暨大動漫展與木棉花國際合作，打造知名作品場景。（圖由暨大提供）

國立暨南國際大學圖書館舉辦《暨大動漫季》系列活動，強調結合校內創作能量與知名IP，打造屬於南投的原創動漫祭典，現場有「鬼滅之刃、BanG Dream! Ave Mujica與Re:從零開始的異世界生活」經典場景布置，另有「卡牌對戰活動」等單元，南投動漫迷可就近參與。

暨大今年校慶設計了的慶祝活動，由圖書館舉辦《暨大動漫季》系列活動，除該校動漫社，校內動漫迷也滿心期待，而該活動也開放校外動漫迷參觀。

校方表示，此次動漫季有單元，包括「鬼滅之刃、BanG Dream! Ave Mujica與Re:從零開始的異世界生活」經典場景佈置、「暨大繪師作品展」、「動漫精品展售」及「卡牌對戰活動」，動漫迷從觀賞到互動、從收藏到交流，可在此次活動中獲得一次滿足一次滿足。

暨大主任秘書古明哲說，過去南投地區的年輕人若想體驗動漫文化，只能往外縣市跑，往返車程均需額外耗費時間與金錢。《暨大動漫季》就是打破這樣的侷限，讓南投也能成為動漫文化的熱點。

暨大動漫季熱鬧舉行，開展即湧入不少師生進場參觀。（圖由暨大提供）

