台南熊本、沖繩12月首航 虎航機票明天開賣

台南直飛日本熊本及沖繩航線將於12月首航，台灣虎航官網於10月23日上午10點起開賣。（南市觀旅局提供）

台南直飛日本熊本及沖繩航線將分別於12月23日及25日首航，台灣虎航官網今天（22）公布航班時間及開賣促銷價，預定明天10月23日上午10點起開始開賣！

南市觀旅局長林國華表示，台南─熊本航線預計今年12月23日起每週二、五開航；台南─沖繩航線則於12月25日起每週四、日開航。為慶祝航線開航，台灣虎航將於10月23日上午10:00起至10月24日晚間23:59推出台南─熊本、台南─沖繩單程未稅NT$1599元起的開賣促銷價，更多相關訊息請詳見虎航官網。

觀旅局表示，另外，為了推廣在地傳統美食，配合台南─熊本航線開航，虎航特別與有「辦桌界南霸天」之稱且曾為歷任總統提供辦桌服務的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家─東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，搭配白飯享用，呈現濃濃的台灣味。「阿勇家─東坡肉」機上餐僅於熊本往返航班提供且採每班限量供應，想品嚐的旅客務必得先於官網上預訂。

台南─熊本航線預計今年12月23日起每週二、五開航；台南─沖繩航線則於12月25日起每週四、日開航。（南市觀旅局提供）

