非洲豬瘟》台中市拖10天才採樣被批怠惰 農業部：待疫調後確認

台中梧棲一養豬場疑似爆發非洲豬瘟疫情，這是國內非洲豬瘟首例，農業部今（22日）公布該案場發生過程，該案場豬隻10日開始死亡，獸醫師懷疑感染投藥治療，防檢署的化製系統偵測到豬隻死亡數異常，14日台中市動保處派員訪視，卻未採樣，直到豬隻更大量死亡後才於20日採樣送檢。

農業部防檢署公布台中梧棲爆發非洲豬瘟案例場概況與發生歷程，該登記飼養3百頭豬隻的養豬場使用廚餘養豬，但廚餘來源還待釐清，本月10日該場豬隻開始出現死亡，案例場特約獸醫師投藥治療後一度好轉，但化製場監控到豬隻死亡數量異常，台中市動保處人員14日前往該養豬場訪視，但卻沒有採樣，該場豬隻持續大量死亡，截至20日時死亡頭數達117頭，台中動保處再度派員採樣，並當天送到農業部獸醫所化驗，最後於21日上午11時44分在檢體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

外界質疑台中市政府動保處14日第一次到現場時未採樣，認為反應過慢，並質疑台中市並未遵守SOP，農業部次長杜文珍對此僅回應表示，台中市府當初確實有收到該養豬場異常，因此才到場訪視，而該養豬場一開始用藥治療後，死亡率似乎有些微穩住，但就化製監測數字而言，死亡率增加後有異常，因此才到場採樣送檢，但詳細情況必須等疫調後才能確認。

農業部的因應措施包含全國豬隻禁運禁宰5天等，至於何時解除該管制，杜文珍表示，要視疫調結果決定。

