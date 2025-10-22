為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟發生 黃偉哲批「可惡」：疑有人違法帶豬肉製品入境

    2025/10/22 15:22 記者洪瑞琴／台南報導
    台灣爆出非洲豬瘟疫情，台南市長黃偉哲今日受訪直言，「不能隨意揣測，但很可能是有人把疫區豬肉製品帶回來，這真的很可惡！」（記者洪瑞琴攝）

    台灣爆出非洲豬瘟疫情，台南市長黃偉哲今日受訪直言，「不能隨意揣測，但很可能是有人把疫區豬肉製品帶回來，這真的很可惡！」（記者洪瑞琴攝）

    台灣爆出非洲豬瘟疫情，引發社會震驚。台南市長黃偉哲今（22）日受訪時直言，「不能隨意揣測，但很可能是有人把疫區豬肉製品帶回來，這真的很可惡！」台灣農業因此遭受重創，一夕之間瀕臨崩潰。

    黃偉哲指出，記得前行政院長蘇貞昌任內，當中國出現非洲豬瘟時，政府立刻啟動嚴格措施，全力守護台灣農業與「我們的滷肉飯、肉燥飯」。但如今疫情在短時間內爆發，本土養豬產業恐將面臨極大衝擊。非洲豬瘟的感染力極強，連中國那麼大都無法阻止疫情蔓延，更何況我們台灣地狹人稠，顯示防疫挑戰嚴峻。

    針對首例疫情傳出自中部梧棲地區養豬場，黃偉哲說，詳細原因仍待釐清，「我們不能揣測，但從過去的邊境查緝案例來看，確實常有人從疫區帶豬肉製品入境，這些肉製品中，含有活的非洲豬瘟病毒，感染力驚人。

    他呼籲民眾務必遵守邊境檢疫規定，不要心存僥倖，「你冒險帶豬肉製品入境，不只是違法，更害慘整個台灣豬肉產業，這真的非常可惡！」

    黃偉哲強調，除了配合中央防疫政策，地方政府會在最短時間內與養豬協會密切合作，啟動防制措施，全力協助豬農渡過難關、儘早化解疫情陰影。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播