非洲豬瘟發生 黃偉哲批「可惡」：疑有人違法帶豬肉製品入境

台灣爆出非洲豬瘟疫情，台南市長黃偉哲今日受訪直言，「不能隨意揣測，但很可能是有人把疫區豬肉製品帶回來，這真的很可惡！」（記者洪瑞琴攝）

台灣爆出非洲豬瘟疫情，引發社會震驚。台南市長黃偉哲今（22）日受訪時直言，「不能隨意揣測，但很可能是有人把疫區豬肉製品帶回來，這真的很可惡！」台灣農業因此遭受重創，一夕之間瀕臨崩潰。

黃偉哲指出，記得前行政院長蘇貞昌任內，當中國出現非洲豬瘟時，政府立刻啟動嚴格措施，全力守護台灣農業與「我們的滷肉飯、肉燥飯」。但如今疫情在短時間內爆發，本土養豬產業恐將面臨極大衝擊。非洲豬瘟的感染力極強，連中國那麼大都無法阻止疫情蔓延，更何況我們台灣地狹人稠，顯示防疫挑戰嚴峻。

請繼續往下閱讀...

針對首例疫情傳出自中部梧棲地區養豬場，黃偉哲說，詳細原因仍待釐清，「我們不能揣測，但從過去的邊境查緝案例來看，確實常有人從疫區帶豬肉製品入境，這些肉製品中，含有活的非洲豬瘟病毒，感染力驚人。

他呼籲民眾務必遵守邊境檢疫規定，不要心存僥倖，「你冒險帶豬肉製品入境，不只是違法，更害慘整個台灣豬肉產業，這真的非常可惡！」

黃偉哲強調，除了配合中央防疫政策，地方政府會在最短時間內與養豬協會密切合作，啟動防制措施，全力協助豬農渡過難關、儘早化解疫情陰影。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法