為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟來襲！嘉義市養豬場採飼料餵食 加強清消防疫

    2025/10/22 14:56 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市肉品市場車輛消毒。（嘉義市政府提供）

    嘉義市肉品市場車輛消毒。（嘉義市政府提供）

    農業部今公布全國豬隻禁運禁宰5日、禁止使用廚餘養豬等防範非洲豬瘟措施，嘉義市政府表示，轄內養豬場都採飼料餵食、沒有廚餘餵食情形，獲知訊息後已啟動防疫應變作為，加強轄內豬場與肉品市場防疫管理，嚴格落實生物安全措施，確保民眾食用豬肉安全無虞。

    市府建設處表示，嘉市養豬場規模多屬小型、管理穩健。為了防範疫情，已經採取包括通知各養豬場業者非洲豬瘟疫情訊息，提醒加強豬舍環境清潔與人員進出消毒，落實生物安全管理；督導肉品市場防疫作業，要求派駐人員落實場內設施與運輸車輛清潔、消毒，杜絕病毒進入管道等措施。

    建設處說，配合農業部政策，嘉義市肉品市場今天中午起，實施豬隻「禁運、禁宰」措施5天，視疫情發展再行調整。全面訪視豬場並發放消毒水，協助業者強化場內防疫工作。

    市府強調，民眾選購肉品時，只要認明「防檢署屠宰衛生檢查合格標誌」或具CAS、產銷履歷認證標章，代表肉品都來自合法屠宰場、經專業獸醫師檢查合格，提醒民眾，切勿從境外攜帶肉製品入境，共同守護嘉義市的防疫成果。

    嘉義市政府向養豬業者政令宣導。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府向養豬業者政令宣導。（嘉義市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播