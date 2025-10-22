非洲豬瘟來襲！嘉義市養豬場採飼料餵食 加強清消防疫

嘉義市肉品市場車輛消毒。（嘉義市政府提供）

農業部今公布全國豬隻禁運禁宰5日、禁止使用廚餘養豬等防範非洲豬瘟措施，嘉義市政府表示，轄內養豬場都採飼料餵食、沒有廚餘餵食情形，獲知訊息後已啟動防疫應變作為，加強轄內豬場與肉品市場防疫管理，嚴格落實生物安全措施，確保民眾食用豬肉安全無虞。

市府建設處表示，嘉市養豬場規模多屬小型、管理穩健。為了防範疫情，已經採取包括通知各養豬場業者非洲豬瘟疫情訊息，提醒加強豬舍環境清潔與人員進出消毒，落實生物安全管理；督導肉品市場防疫作業，要求派駐人員落實場內設施與運輸車輛清潔、消毒，杜絕病毒進入管道等措施。

建設處說，配合農業部政策，嘉義市肉品市場今天中午起，實施豬隻「禁運、禁宰」措施5天，視疫情發展再行調整。全面訪視豬場並發放消毒水，協助業者強化場內防疫工作。

市府強調，民眾選購肉品時，只要認明「防檢署屠宰衛生檢查合格標誌」或具CAS、產銷履歷認證標章，代表肉品都來自合法屠宰場、經專業獸醫師檢查合格，提醒民眾，切勿從境外攜帶肉製品入境，共同守護嘉義市的防疫成果。

