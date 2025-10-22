台中爆非洲豬瘟 新北：無異常豬隻死亡、新北肉市無進口案場豬

農業局長諶錫輝說，目前無異常通報，另農業局配合環保局每週稽查廚餘養豬場66場，新北肉品市場亦無進口案場豬隻。（記者黃子暘攝）

台中市傳出疑似非洲豬瘟案例，農業部宣布自即日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，全國禁廚餘餵豬等6大措施。新北市擁有107場養豬場、約5萬2246頭豬隻，市議員李宇翔質詢新北是否近期有豬隻異常死亡或大量死亡案例、市府稽查作為、是否已調查新北肉品市面狀況？農業局長諶錫輝說，目前無異常通報，另農業局配合環保局每週稽查廚餘養豬場66場，共3040場次紀錄無異常，新北肉品市場亦無進口案場豬隻。

李宇翔說，林口、泰山區養豬場就佔新北4分之1數量，廚餘養豬須199頭以上，代表具一定規模，因應農業部禁止廚餘養豬，豬農會開始搶購飼料，請市府協助66場廚餘養豬場採購飼料，且公家機關廚餘無法投入廚餘養豬，要請環保局多費心。

請繼續往下閱讀...

諶錫輝回應，市府一定協助採購飼料，市府已由副市長朱惕之主持緊急應變中心，全力配合農業部禁宰禁運、禁用廚餘的規範，農業、環保2局下午也將再次針對66場廚餘養豬場全面檢視，目前確認新北無購入案場豬隻。

民進黨市議會黨團總召集人廖宜琨、副召蘇錦雄表示，廚餘養豬有嚴格規範，按農業部規定，199頭以下禁止使用廚餘，199頭以上需跟環保局申請廚餘再利用許可，並以高溫蒸煮辦理，蒸煮過程也有嚴格規範，但就怕執行不確實，新北應配合農業部規範落實盤點清查，市府應規劃好如疫情發生時如何降低豬農損失，讓養殖戶願意主動通報。

幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈指出，台中疑似非洲豬瘟案已逾一週，請市府立即追查新北市肉品來源與流向、加強抽驗，並公開相關檢測結果；今年中央邊境防檢疫與防疫宣導經費遭藍白狂刪6成，如今台中再傳疑似案例，防疫須靠國人合作，切勿心存僥倖攜帶肉製品入境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法