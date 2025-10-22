竹市台日高校交流 日本高校生大啖台式點心

新竹市光復高中舉行台日高校交流活動，日本310名高校生大啖珍奶泡芙及乖乖王子麵等台式點心，都說好滿足，不虛此行。（記者洪美秀攝）

台灣珍珠奶茶及泡芙和乖乖王子麵及鳳梨酥是台灣經典點心，日本神奈川縣立大和西高等學校310名高校生今天到新竹市光復高中進行國際交流活動時，大啖台式點心，都說口味超讚的，讓人會一口接一口，更對台灣小吃美食印象深刻，也在交流中認識台灣媽祖及觀世音菩薩和土地公等民俗慶典文化，對台灣有更深一層了解。

延續近10年的光復高中與日本神奈川縣立大和西高等學校交流活動，光復高中以精采的啦啦隊與啦啦舞表演讓日本高校學生大開眼界，緊接著的街舞及英文歌曲演唱，都展現學生多彩多藝的高中生活，光復高中為讓日本高校生認識及了解台灣高中生學習情形，規畫沉浸式的走讀交流活動，除表演外，也設計「台灣文化小講堂」，由光復高中學生用日文及英文介紹台灣的民俗信仰文化，像是媽祖、觀音、土地公等多神信仰如何在節慶與日常實踐中形塑地方共同體；也介紹新竹風土飲食，像是米粉、貢丸等，學校更準備多款台式小點心，有鳳梨酥與珍珠奶茶和「乖乖」及王子麵、泡芙等，甚至也提到竹科半導體會放置的「綠色乖乖」，目的就是「乖乖」之名祈求設備「乖乖運作」，將台灣的生活梗與產業文化做串連。

日本高校生也在活動上大啖台式點心，很多學生豪邁吃著王子麵及珍奶，都說台灣點心超棒的，早就列為此行交流最想體驗的美食，沒想到在光復高中就能一次吃到多款台式點心，讓日本高校生都說不虛此行，不僅摸到還吃到各種台灣點心。

