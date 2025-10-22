台中爆發非洲豬瘟疫情 農業部：斃死豬不可跨區化製

農業部次長杜文珍說明，斃死豬不可跨區化製，只能在台中的焚化爐處理。（記者楊媛婷攝）

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，這是國內非洲豬瘟首例，農業部次長杜文珍今（22）日說明稍早非洲豬瘟應變中心舉行會議結論，中午12時禁運禁宰令後，針對部分已在路上的豬車仍照常屠宰，環境部將協調各縣市環保單位收取廚餘，此外，台中市所有斃死豬禁運跨區化製。

國內嚴堵非洲豬瘟疫情超過7年，但仍堵不住病毒入侵，台中梧棲一使用廚餘的養豬場爆發非洲豬瘟，農業部上午舉行緊急記者會，說明將施行七大措施應變，包含今天中午12時起5天內全國所有豬隻禁運禁宰、廚餘禁入養豬場等，並在台中設置前進應變所等，稍後應變中心繼續開會。

請繼續往下閱讀...

養豬協會：支持所有防疫應變措施

杜文珍說明，今天應變中心會議中，已向產業團體說明最新情況，中華民國養豬協會理事長潘連周也有與會，潘連周當場表示支持所有防疫應變措施，也將通知所有養豬戶做好生物安全防疫措施，若有疫病就會第一時間通報。

杜文珍進一步指出，5天禁運禁宰令從今天中午12時開始實施，但部分運載豬隻的運輸車已在路上，這些豬會先送入屠宰場，不再運回原養豬場，環境部也將協調各縣市政府回收處理廚餘，相關費用會由農業部支應，另會議中也和台中市政府環保局等協商並做出結論，即起台中的斃死豬不能再跨區化製，只能在台中的焚化爐處理。

杜文珍指出，國內使用廚餘的養豬場約4百多場，飼養豬隻約占國內豬隻的9%，豬隻若感染非洲豬瘟病毒，潛伏期最長約14天，杜文珍表示，若在這14天內國內都沒有其他豬場爆發疫情，就可說疫情僅在單一案場，至於何時會解除禁運禁宰5天管制，則要等疫調結果才能決定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法