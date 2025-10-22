為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防非洲豬瘟擴散！ 賴總統：台中設前進應變所 守護台灣豬

    2025/10/22 14:27 記者陳昀／台北報導
    對於台中出現非洲豬瘟案例，賴清德總統表示，已在台中成立前進應變所，由農業部次長進駐。（圖擷取自賴清德臉書）

    我國已成功防堵非洲豬瘟7年，農業部今緊急公布台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，賴清德總統表示，目前已在台中成立前進應變所，由農業部次長進駐，並將展開產銷調節，確保豬肉的穩定供應與食安，全力守護台灣豬。

    賴清德在社群發文表示，台中出現非洲豬瘟病毒陽性反應案例，為了防範疫情擴散，我們已經設立管制區，並啟動緊急防疫應變作為。他也提醒，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，請國人不需恐慌。

    賴清德指出，防疫視同作戰，政府嚴陣以待、積極因應，他已請行政院以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，落實各項應變措施，並公開向國人報告。

    賴清德表示，目前已在台中成立前進應變所，並請農業部次長杜文珍進駐，為了確保豬肉的穩定供應，我們也將展開產銷調節，確保市場供應及食品安全。

    最後，賴清德說，請全國地方政府、畜牧團體、養豬業者，務必提高警覺，若發現場內飼養豬隻出現異常死亡，或疑似動物傳染病，請立即協助向所在地動物防疫機關通報，一起守護台灣豬。

